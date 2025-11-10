Llums i ombres
Ja s’han completat les sis primeres jornades de la Lliga Endesa i l’Hiopos Lleida té un balanç de quatre victòries i dos derrotes, havent-se enfrontat a diversos gegants de la competició com són Barça, València i Baskonia, tres equips d’Eurolliga, i tot un Eurocup com el Joventut. Qui ens ho anava a dir al mes de setembre que estaríem amb aquests números. Tots, sense excepció, hauríem firmat un 3-3 o fins i tot un 2-4.
Ahir vam viure un partit espectacular. Apostoflant com diria el gran Jordi Robirosa. Una primera part celestial de l’Hiopos desarborant completament el Baskonia gràcies a una zona del Gerard, tot un clínic, en un Barris Nord entregat a la màgia dels de bordeus fins a arribar al descans amb 21 punts d’avantatge. Tercer quart anivellat i els 19 punts no van ser suficients per evitar el sofriment final. La crida del tècnic al públic i la motxilla de Batemon van evitar el sobresalt. És moment de corregir errors, gestionar millor els minuts finals i no caure en la trampa de la Copa del Rei. Si ve, perfecte, però l’objectiu és la salvació. A la nostra Lliga, Andorra i Girona han reaccionat i no podem oblidar qui som. Estem sota el paraigua de les llums i les ombres i no ens volem mullar. Ara anem a Manresa i rebem el Múrcia i el Burgos. Volem llum i evitar les ombres.