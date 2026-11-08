Urgències defensives
Una victòria en el que va de lliga, aquell memorable i treballat botí a la pista del València Basket en la primera jornada, contrasta amb les altes expectatives generades després d’una brillant pretemporada i el gran paper a la Lliga Catalana. La situació resulta preocupant. Durant la setmana el president, amb la temperància que exigeix la situació, va transmetre un missatge de serenitat i confiança però sense ometre la lògica preocupació. De les seues paraules també es va desprendre un toc d’atenció tant al vestidor com al cos tècnic.
Ahir a la nit vam poder observar dos versions de l’Ilerna Lleida. En els dos primers quarts permetent cistelles fàcils en transició i errors que van demostrar una desconnexió preocupant. I una dada que com a entrenador resulta sagnant: tan sols set faltes comeses, cosa que demostra una escassa agressivitat tàctica.
En els segons vint minuts vam veure l’equip que tots volem veure, però es va remar per morir a la vora.
Haver de guanyar encaixant 98 punts requereix molt encert ofensiu. Els lleidatans van continuar demostrant en determinades fases del partit debilitat en la defensa de l’un contra un. Jugadors com McGhee pateixen en la contenció individual. Un altre aspecte que minva l’aspecte defensiu és l’ansietat per contestar als llançaments amb taps. Els defensors cauen una vegada i una altra en les fintes dels rivals.
El missatge d’Albert Aliaga s’ha de traduir en correccions immediates. Si es vol salvar la categoria, la direcció esportiva ha d’acudir al mercat amb urgència. Si no s’aconsegueixen minimitzar les anotacions dels rivals, la permanència pot perillar. La imatge oferta durant la segona part ha de servir de referència.