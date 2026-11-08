La IA no és un perill si la persona decideix
La meua professora de Màster Mercè Gisbert, i actualment directora de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), va ser taxativa el passat 20 d’octubre en una jornada acadèmica que va tenir lloc a la UdL: la intel·ligència artificial no pot dominar l’ésser humà, no pot posar-lo en perill perquè és la persona que controla, qui decideix i qui ha d’utilitzar aquesta eina sota el seu criteri i amb esperit crític.
Per resumir l’estat de la qüestió de la perillositat de la IA, els tres investigadors que van rebre el premi Turing (el Nobel oficiós d’informàtica) el 2019 per les seues aportacions clau en el desenvolupament de la IA no coincideixen a si aquesta amenaça la supervivència humana. Dos d’ells, Geoffrey Hinton i Yoshua Bengio, van advertir públicament que aquesta tecnologia pot escapar al nostre control (recordaran el primer atac cibernètic autònom conegut d’un agent d’IA que es va donar a conèixer l’estiu passat, producte d’un error de càlcul humà que ens recorda que el control és una responsabilitat que s’ha d’exercir amb supervisió i criteri, que no és una propietat automàtica). Ells i molts més alerten que una intel·ligència molt superior a la nostra podria perseguir objectius propis, diferents dels dels humans.
El tercer investigador, Yann LeCun, i altres científics, advoquen per la democratització i l’ús de codi font obert com la millor via de progrés. Afirmen que els sistemes actuals estan molt lluny de poder ser una amenaça per a la humanitat i que l’avís apocalíptic desvia l’atenció de danys que sí que són presents en el desenvolupament de la IA: els biaixos, la desinformació, la pèrdua de llocs de treball, la sostenibilitat ambiental.
Amb què ens quedem? En realitat no cal triar. Com en el lideratge del dia a dia, no hi ha certesa entre els especialistes, no hi ha àrbitre a qui acudir.
Sol ser consubstancial al lideratge decidir amb informació incompleta, fins i tot quan els assessors es contradiuen, amb el risc d’un alt cost si un o una s’equivoca. I aquí apareix el biaix d’automatització, la tendència a fiar-se del que produeix un sistema automàtic encara que contradigui el propi parer.
O pot aparèixer la temptació de basar-se més en dades que en un criteri ètic. La temptació de demanar als algoritmes de la IA que sospesin valors i possibilitats en conflicte, que pensin en les persones a qui afectarà la decisió que es prengui, l’obligació que la IA digui clarament el que ignora. Encara que tot això ho pot fer la IA a la seua manera, no ho farà com una persona, perquè aquesta tindrà una responsabilitat que li farà sospesar valors en conflicte, pensar en els afectats, saber el que no sap o canviar d’opinió quan apareguin dades noves com només ho sap fer un ésser humà.
Això posa sobre la taula, de nou, la importància de formar persones líders capaces de decidir en la incertesa a partir d’un equilibri entre les competències personals (autoconeixement, coherència d’actuació), competències interpersonals (la comunicació, l’escolta activa, la capacitat de construir i conservar relacions, la capacitat per gestionar acords), les competències cognitives (presa de decisions sota incertesa, visió estratègica, gestió de la complexitat) i els valors ètics, d’integritat, de responsabilitat social.
Liderar, decidir, implica responsabilitat, respondre de la pròpia actuació. I aquest lideratge responsable és molt més necessari a l’utilitzar la IA, ja que com més capaç o més potent és un sistema més fàcil resulta deixar que decideixi per un.
Controlar la IA exigeix exercir el control cada vegada: supervisar, qüestionar i atrevir-se a dir que no. Tingui el nivell que cada un tingui, acudirem a la IA perquè ens ajudi a realitzar moltes coses, però l’autoria serà d’una persona.
És el lideratge humà el que coneix, firma i assumeix les conseqüències, i mentre continuï sent així la IA no serà un perill per a la humanitat.