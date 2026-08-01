La senyoria
Amb la directora d’aquest diari l’altre dia parlàvem d’un conegut i va sorgir la frase: “Aquest home és tot un senyor!” Quan algú ho menciona vol dir que aquesta és una persona honesta, noble i educada. Un individu amb qui es pot confiar, que desprèn maduresa vital i una elegància que va molt més enllà dels seus gestos o de com vesteix. Algú que no critica, que no emet judicis de valor i que és, en essència, una bondat. Crec que tots estem envoltats de persones amb aquestes qualitats humanes i, personalment, crec que és tot un plaer tenir-los al costat.
Aquests dies hem escoltat en algun moment o altre el senyor Luis de la Fuente, el flamant entrenador de la selecció nacional de futbol. Com deia, en una de les moltes entrevistes que darrerament li han fet sentia com parlava del bé comú. El riojà destacava que el més important d’aquesta selecció és que han funcionat com un equip i elogiava els atributs de cadascun dels seus jugadors. He de confessar que des que aquest home va agafar la responsabilitat de liderar aquesta plantilla, que m’agrada molt la seva humilitat i la manera d’expressar-se que té. Ha sabut mantenir-se en un segon pla i cedir el protagonisme a aquest grup de nois que han fet feliços a tots els aficionats del futbol mundial. Els jugadors han fet sentir orgullosos el país que representen: de com són, què fan i quins són els seus valors. Luis de la Fuente és un senyor. Sí, un gran senyor! Saber guanyar és un art, i aquest equip ho ha sabut fer. Sense gaire estridència i amb molta elegància. Com també és un art saber encaixar una derrota. No perdre les formes, mantenir la compostura i estar a l’altura de les circumstàncies. Les tristes imatges dels integrants de la selecció argentina després de la final ens han fet sentir una certa incredulitat. Com és possible tanta baixesa moral? En algun article a la premsa vaig llegir que la nostra selecció encarnava els valors europeus i que el comportament dels argentins mostrava aquella part del món estrident, violenta, manipuladora i que amenaça la convivència. Un paral·lelisme interessant. Per tant, en aquest context, ser tot un senyor és ser una persona que és capaç de saber gestionar les victòries d’una manera honesta, noble i educada. Però també és ser algú que sap encaixar i aprendre de les derrotes i, sobretot, que sap qui és el mereixedor de les victòries.