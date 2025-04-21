Lleida, on les Basses es recuperen amb fets, no només amb paraules
portaveu del grup municipal del PSC
Llegint l’article d’ERC sobre el parc de les Basses, una no pot evitar somriure davant l’entusiasme amb què es volen apropiar d’un projecte que, amb tota sinceritat, no han sabut executar. És curiós com qui ha estat al govern de la ciutat durant quatre anys –i no pas en una època fàcil–, ara es presenta com a espectador crític d’una realitat que ha tingut a les mans i no ha sabut transformar.
El parc de les Basses no és patrimoni de cap partit. És un espai estimat per la ciutadania de Lleida, carregat de memòria col·lectiva i amb un potencial enorme de futur. I precisament per això, des del PSC hem defensat sempre que calia un projecte sòlid, realista i ambiciós per tornar-lo a posar al centre de la vida urbana. No amb titulars, sinó amb acció política real.
Anem als fets. L’any 2016, el PSC va licitar la redacció de les eines de planejament per fer realitat aquell càmping. El projecte era viable, comptava amb suport tècnic, i apuntava a una recuperació real de l’espai. Vull recordar, també, que una delegació de l’Ajuntament de Lleida es va reunir a Brussel·les amb els principals tour operadors del sector del càmping per captar inversors.
Ara bé, el 2018, la Generalitat amb ERC al govern, va aprovar una moratòria que impedia la construcció de càmpings a Catalunya i impossibilitava desenvolupar el projecte de Lleida. En aquell moment, vam presentar una moció instant al govern de la Generalitat que exceptués les Basses de la moratòria, a la qual no en van fer ni cas. I va ser també el PSC el 2020, ja des de l’oposició, qui va tornar a posar sobre la taula la necessitat de recuperar el parc en tota la seva dimensió: ambiental, social, d’oci i de promoció econòmica.
Quan governava ERC, el projecte de les Basses es va quedar a mig fer. Tot i obtenir finançament europeu –que celebrem–, el seu mandat es va caracteritzar més per l’anunci que per la concreció. Ara, amb Fèlix Larrosa com a paer en cap, el govern municipal n’ha tornat a agafar les regnes. S’ha dut a terme el projecte de renaturalització i s’ha tret a concurs una nova licitació per al càmping, més flexible, més adaptada a les necessitats reals de la ciutat, i oberta a la participació de les empreses de proximitat i amb visió de futur. El nostre compromís no és només recuperar les Basses com a espai verd –que també–, sinó fer-ne un espai viu, dinàmic i útil per a la ciutat.
Entenem que ERC vulgui atribuir-se l’impuls del projecte. És legítim. Però hem de veure la realitat: el projecte no va avançar mentre ells tenien la responsabilitat de governar. Ara, amb el PSC liderant la Paeria, les Basses deixen de ser una promesa i comencen a ser una realitat.
Recuperar aquest espai no és una qüestió de relats, sinó especialment de gestió. De saber prendre decisions, de tenir una visió clara i de saber dialogar amb la resta d’administracions per fer possible el que Lleida necessita.
Nosaltres mirem al futur amb responsabilitat. Perquè les Basses no només han de respirar història. Han de respirar futur, sí, però un futur ben planificat, executat amb rigor i amb la ciutadania al centre. I això, ara mateix, ho estem fent realitat.