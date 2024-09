Viatge de tornada

Creat: Actualitzat:

El retorn a la normalitat del dia a dia, de recuperar l’aparell que et marca les hores que et recorden que ja no ets propietària del teu temps, és una sensació agredolça. Roda el món i torna al Born, vet aquí la dita carregada de simbolisme, de la inquietud per veure món i conèixer el no conegut, experiències, sensacions, sabors, olors, però que, finalment, acabes per tornar a casa, amb la teva gent, amb allò que coneixes. És amb aquest rodaràs, rodaràs i a casa te’n tornaràs, que l’enyorat teòleg Raimon Panikkar responia la pregunta del periodista Antoni Bassas al Matí de Catalunya Ràdio de l’any 2008. “Per què vas tornar a Catalunya?”, li preguntava Bassas. “Doncs perquè jo volia tornar a l’Índia, però no parlava prou bé la llengua, com un nadiu. Als Estats Units no m’hi volia quedar. Jo no soc americà, no és la meva terra. Així que podríem dir que vaig decidir tornar a casa trenta-tres anys després.. és allò de roda al món i torna al Born”. A mi em passa si fa no fa el mateix. Viatjar, allò de conèixer món.. hem de conèixer món!, que predicava un dels monòlegs d’en Joan Capri, és un plaer immens. Arribar fins a terres desconegudes, que només has contemplat als documentals, que tantes vegades has imaginat i gairebé gaudit des de la distància. Però, amb el temps, amb aquest anar i tornar dels viatges, he descobert que el món cada vegada és més uniforme. Llevat dels matisos, la uniformitat ha convertit els viatges en un déjà-vu. Des de Nova Delhi fins a Cap Verd; l’univers Zara, Armani, Rolex, Chanel, Gucci i tot el que vulgueu, t’esclata davant dels ulls mentre et preguntes per què coi has hagut de suportar hores d’avió, de cues interminables, per veure el que tens a tocar de casa. El procés imparable de la globalització s’ha estès com una taca d’oli aconseguint una interdependència funcional entre societats distintes i allunyades geogràficament. Fa pocs dies em vaig trobar un amic que havia tornat de Lisboa. Em va confessar que, llevat de l’idioma, hi va haver moments que va tenir la sensació que estava en un carrer de Barcelona. “Als aparadors hi havia la mateixa roba.. les mateixes marques...”. En aquest darrer viatge, però, he pogut gaudir d’una realitat ben diferent. Ciutats netes, endreçades, prenyades de cultura, segures, cíviques. Ahir, finalment, vaig tornar al Born. A Lleida, la meva ciutat, bruta, desendreçada, incívica i cada cop més insegura.