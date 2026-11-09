La factura invisible
Quan l’any 1954 Josep Pla va contemplar Manhattan il·luminada des del vaixell Conte Biancamano va girar el cap als amics que l’acompanyaven amb cara de sorpresa per preguntar-los-hi: “I tot això, qui ho paga?” Ironia fina empordanesa recoberta d’un escepticisme pagès coneixedor que l’electricitat no queia del cel. Encetar un meló que posi damunt la taula el model de subsidi generalitzat de la nostra societat sempre comporta un risc però sovint un debat de trinxera és necessari. M’ensumo que ens hem acostumat a viure en una societat on la primera resposta a qualsevol contratemps de la vida és estendre la mà cap a l’administració (que per això paguem religiosament els nostres impostos) amb una clara pulsió a esperar que aquesta ens ho subvencioni absolutament tot. Des d’un viatge a la Feria de Abril fins a la darrera ocurrència d’un festival alternatiu dalt d’un terrat construït amb materials biodegradables, passant per xecs o bonificacions que, això sí, portin penjada l’etiqueta de “sostenible”. Tothom saliva davant l’alcalde, president de diputació o del que talli el bacallà per explicar-li la magnífica idea que he tingut i que vostè, vostè, vostè, m’ha de subvencionar, sense adonar-se que tot surt del mateix pot. Però el pitjor de tot plegat és que, sense ser-ne conscients, estem pagant dues vegades. Per què he de pagar si us plau per força coses que no vull, que mai no consumiré i que ni tan sols comparteixo? Per quins set sous se m’obliga a finançar gustos o dèries d’associacions, col·lectius, comunitats amb els meus diners? Sí, acuseu-me de fer d’advocat del diable lliberal però tinc el mal costum de voler saber on van a parar els meus diners i repassant el llistat de subvencions de les administracions sempre acabo posant el crit al cel. Una vegada vaig trobar una associació que sol·licitava un ajut per pagar un administratiu per tramitar subvencions! Colgant la societat amb dinerets com si fossin caramelets ensucrats, ens estem convertint en figurants passius d’un teatre subvencionat mentre anem mirant els llums de la nostra Manhattan particular. Un model hipersubvencionat però, a casa nostra, amb una base fiscal asfixiada. Uns que paguen i altres que reben. El joc dels disbarats més escaient perquè tot acabi com el rosari de l’aurora. Abans que la festa s’acabi per un excés de voler estirar més el braç que la màniga, torno a recuperar la pregunta planiana: “I tot això, exactament, qui ho paga?”