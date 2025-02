“Em van detectar un càncer per casualitat i ja res no serà igual”

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Present Forcada és una veïna de Rosselló de 57 anys a qui van diagnosticar un càncer de mama HER2+ luminal B el setembre del 2023. Després de passar per cicles de quimioteràpia, una operació, radioteràpia i un tractament dirigit, ara començarà un assaig clínic. Explica que el seu diagnòstic va ser per “casualitat” després de la revisió anual per la sanitat privada.

“Tenia un petit bony però em van dir que no era important i que tornés als 6 mesos. No vaig esperar i me’n vaig anar a Urgències. Em van diagnosticar el tumor. Això constata la importància de no deixar passar res, de voler-se i cuidar-se i fer-se revisions de forma periòdica”, destaca. Present assenyala que els tractaments “són agressius, et deixen físicament anul·lada” i té clar que el càncer “et canvia la vida, res ja no tornarà a ser com abans, una cosa de la qual no ets conscient fins que no et passa”.

Una de les preocupacions és la feina. “Sempre he estat molt activa i m’encantava el meu treball, però ara mateix no podria portar el mateix ritme. Això també és molt dur a nivell emocional, per la qual cosa s’haurien de canviar els protocols perquè el retorn a la vida laboral, si és que és factible tornar, sigui de forma més flexible i que també es pugui comptar amb una pensió digna”, opina.

Sobre l’atenció als pacients oncològics, té una gratitud total als professionals de l’Arnau. “No han parat de buscar solucions i alternatives”, remarca. També a l’Associació contra el Càncer de Lleida. “Fan molt accessibles serveis com la fisioteràpia, la psicologia o la nutrició, que són molt importants”, conclou.