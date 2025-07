El gerent de l'ICS a Lleida reconeix que l’aire condicionat de l’hospital Arnau de Vilanova “no dona més de si”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El gerent territorial de l’ICS a Lleida, Alfons Segarra, va reconèixer ahir que l’aire condicionat de l’edifici principal de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida “té una capacitat màxima i no dona més de si en condicions extremes de calor” com les de la setmana passada i l’anterior, quan pacients i sanitaris van posar el crit al cel per les altes temperatures que pateixen a l’interior de les habitacions.

Segarra va assegurar que la climatització “funciona”, però “és obvi que és un hospital vell, dels anys 50, en el qual s’han anat fent reformes i el que s’ha pogut”. Va afirmar que al pla director també “està contemplat fer totes les instal·lacions en torres de servei horitzontals perquè es permeti donar més potència i modernitzar les estructures també en totes les noves plantes d’hospitalització”.

Segarra va reconèixer “limitacions” en la climatització de l’hospital, però va assegurar que “mai no hem passat de 30 graus” dins de l’hospital, malgrat que “és evident que hem traspassat els 25”, va afegir. Així mateix, va considerar que les imatges de ventiladors a les habitacions que han publicat aquest diari i altres mitjans “no s’ajusten a la realitat”.

En tot cas, va assegurar que “no hem arribat als 38 graus que he vist publicats”. Usuaris, famílies i personal discrepen.