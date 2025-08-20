Estimen 23 morts per la calor a les comarques lleidatanes aquest estiu
D’aquestes, set han estat el mes d’agost
El Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) estima que, en el que va d’estiu, s’han produït 23 morts atribuïbles a les altes temperatures a les comarques lleidatanes. D’aquestes, set han estat el mes d’agost, coincidint amb l’onada de calor. Al juliol hi va haver dotze morts i al juny, quatre. En el conjunt de l’Estat, s’han produït un total de 2.635 morts atribuïbles a la calor, de les quals 1.149 s’han registrat des del 3 d’agost passat.
La immensa majoria de les víctimes han estat persones de més de 65 anys i, en especial, a partir de 75, segons l’estimació, que comprèn del 15 de maig al 30 de setembre, coincidint amb el temps que el ministeri de Sanitat manté actiu el Pla Nacional d’Actuacions Preventives dels Efectes de l’Excés de Temperatures sobre la Salut.
A Lleida, una vintena dels morts eren majors de 65 anys. Aquest sistema fa una projecció estadística a partir de l’encreuament de dades de mortalitat i llindars de temperatures màximes a partir de les quals la calor suposa un risc per a la salut.