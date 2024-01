Avenç crucial contra l'Alzheimer

Variació genètica ■ Científics del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars han comprovat que un gen considerat com el factor de risc més gran per desenvolupar Alzheimer d’inici tardà està associat amb un major risc de desenvolupa ... - CNIC

Una nova analítica de sang permet diagnosticar precoçment l’Alzheimer amb una precisió d’entre el 90 i el 95 pe cent. Són els resultats d’un estudi en el qual ha participat l’Institut de Recerca Sant Pau i que recentment s’han publicat a la revista Jama Neurology. La investigació va analitzar mostres d’un total de 786 participants amb una mitjana d’edat de 66,3 anys. Els resultats mostren que la proteïna p-tau217 ofereix una precisió comparable als biomarcadors al líquid cefalorraquidi i va demostrar ser particularment efectiva en la detecció de canvis longitudinals, fins i tot durant etapes preclíniques de la malaltia. Un aspecte destacat d’aquesta tècnica és, a més, la seua capacitat per reduir significativament la necessitat de confirmacions addicionals, disminuint en un 80 per cent la quantitat de proves requerides per confirmar el diagnòstic.

Segons el doctor Daniel Alcolea, investigador del Grup de Neurobiologia de les Demències de l’Institut de Recerca Sant Pau i responsable de la plataforma de biomarcadors de la Unitat de Memòria del mateix hospital, “de tots els biomarcadors que s’estan estudiant actualment per poder diagnosticar l’Alzheimer, aquest és el que ha donat millors resultats”. Aquest descobriment pot obrir noves portes d’investigació i el tractament d’aquesta malaltia neurodegenerativa, oferint una eina accessible i fiable per a la comunitat mèdica i els pacients. Segons el doctor Alberto Lleó, director del Servei de Neurobiologia del Sant Pau, “aquest avenç és especialment significatiu, atès que els marcadors sanguinis podrien oferir una alternativa més accessible i menys invasiva per al diagnòstic precoç i seguiment de l’Alzheimer. A més a més, la implementació d’aquesta prova podria millorar significativament l’avaluació clínica i el reclutament d’assajos clínics, així com facilitar la gestió dels pacients i proporcionar un accés oportú a teràpies modificadores de la malaltia”. Fa uns anys, l’única possibilitat per poder diagnosticar Alzheimer era un estudi post mortem de mostres cerebrals. Després, es van trobar biomarcadors eficaços que permeten identificar la malaltia en líquid cefalorraquidi i ara la investigació està orientada als biomarcadors en sang.