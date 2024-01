"T’imagines que la teua pròxima feina sigui anar-te'n de vacances?", l’oferta que revoluciona Infojobs

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

"T’imagines que la teua pròxima feina sigui anar-te'n de vacances?". Així comença l’enunciat d’una de les últimes ofertes de feina que ha publicat Infojobs al seu web.

"Busquem una persona que sàpiga disfrutar de l’alba fins el capvespre, desestressant-se a tota hora amb un còctel al millor resort o provant meravellosos plats exòtics. Necessitem un/a treballador/que només es preocupi per on té la crema solar o quin és la millor foto que té per pujar a xarxes socials", segueix la descripció de l’oferta.

La feina, oferta per l’empresa BTravel, consisteix a viatjar a Tailàndia durant 10 dies amb l’allotjament i els trasllats pagats des de qualsevol punt de l’estat espanyol. La remuneració és de 1.000 euros nets.

A més, no es necessita experiència i els coneixements necessaris són viatjar, diversió i xarxes socials. Els estudis mínims requerits són l'ESO.

Aquesta oferta, publicada al portal Infojobs el 18 de gener, ja compta a dia d’avui amb 15.761 candidats inscrits.