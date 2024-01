Vilagrà afirma que "l’aigua de boca no faltarà a Catalunya" i descarta talls en hotels

detail.info.publicated agències / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha garantit que "l’aigua de boca no faltarà" davant de la possible declaració d’emergència per sequera a la zona de Barcelona i àrea metropolitana, encara que calgui recórrer a "mitjans a què mai no s’ha fet a Catalunya", i ha descartat la possibilitat de tallar el subministrament a infraestructures hoteleres si la situació es prolonga en el temps. Vilagrà, en una entrevista a RNE, ha dit que les mesures excepcionals que calgui adoptar "s’explicaran en el seu moment per parlar de certeses i no d’especulacions", però ha reconegut la possibilitat d’haver de recórrer a "compra d’aigua". "Si ha d’arribar (l’aigua) per mitjans que fins ara no s’han fet a Catalunya, doncs haurem de fer-ho", ha admès Vilagrà, sense descartar recórrer al transport amb vaixell.

Respecte a l’impacte de la sequera en el turisme, ha garantit que "no es tancarà cap activitat", sinó que es "reduirà l’aigua que utilitzen en aquests moments". En aquest sentit, ha assegurat que el propi sector ha proposat mesures en alguns casos: "Volem que tothom sigui molt responsable i gasti menys aigua", ha indicat la vicepresidenta, que va posar com a exemple el cas de les piscines que poden regenerar l’aigua. "Estem plantejant mesures compensatòries per valorar la pèrdua d’aigua que puguin tenir eventualment, i tenim a sobre de la taula unes mesures que no suposin tancar res, que permetin reduir l’ús de l’aigua i que impactin el mínim possible", ha argumentat.

La vicepresidenta catalana ha qüestionat les crítiques per la tardança en la declaració de l’emergència per sequera i ha assegurat que l’executiu català porta prenent "decisions importants" des de fa dos anys que han permès "allargar la situació" que, segons ha admès, en aquests moments "és molt crítica a Barcelona i part de Girona". "Hem de prendre mesures més contundents i la ciutadania podrà arribar fins a 200 litres per persona i dia que, en molts municipis ho compleixen al peu de la lletra", ha indicat la dirigent catalana. Ha rebutjat que, en el cas d’incomplir-se aquests límits que no ha descartat endurir, puguin produir-se talls de subministrament: "El que estem fent és sancionar a aquells ajuntaments, indústries i les persones que no compleixen", ha argumentat, i ha recordat que s’està procedint ja a rebaixar "la pressió de l’aigua i controlar molt més".

Quant a la possibilitat de demanar ajuda al Govern central, Vilagrà ha reconegut necessitar aquesta ajuda per al finançament d’infraestructures: "Ho estem fent amb la vicepresidenta perquè això s’escapa ja del que és normal, això és absolutament excepcional". Tampoc no ha rebutjat demanar, com ha fet Andalusia, que Brussel·les activi el Fons de Solidaritat de la UE davant de la catàstrofe per sequera.