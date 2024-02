Escolars reten homenatge a les víctimes de l'horror nazi

Prop de 200 estudiants de més d’una vintena de centres de Secundària catalans, entre els quals l’Institut de Tremp, es van reunir ahir a Flix per honrar les víctimes de l’Holocaust. La trobada va ser la culminació del projecte La fragilitat de la llibertat, amb el qual els alumnes van treballar diferents biografies de persones que es van rebel·lar contra la ideologia nazi i els totalitarismes del moment i van elaborar una peça artística vinculada a aquestes històries de vida, com collages, dibuixos o muntatges audiovisuals. A partir d’aquestes aportacions teòriques i creatives, l’artista Roc Blackblock va crear un mural que ahir es va inaugurar després de l’homenatge. Amb el resultat final del mural es crearà un pòster disponible per a tots els centres educatius, per aprofundir sobre la temàtica de l’Holocaust en els pròxims cursos.

A Lleida ciutat, dins de les activitats del Dia de les Víctimes de l’Holocaust, la Sala Jaume Magre va acollir ahir la conferència El camí cap a l’extermini de masses: Holocaust i polítiques genocides a l’Europa del Tercer Reich, de l’historiador David Alegre.