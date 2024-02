Rescaten un nen que s’havia quedat atrapat en una màquina de ganxo amb peluixos

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia d’Austràlia ha publicat aquest dijous un vídeo amb el rescat d’un nen de tres anys que s’havia quedat atrapat dins d’una màquina de ganxo plena de peluixos ubicada en un centre comercial de l’estat de Queensland.

El petit, identificat amb el nom d’Ethan, va accedir a l’interior de la màquina, on hi havia desenes de peluixos, a través del buit per on s’entreguen els objectes que s’han aconseguit agafar.

En un vídeo publicat per la Policia, es veu el petit en una actitud relaxada dins del petit cubicle de vidre mentre els oficials estudien com treure el nen. "Ethan mou-te a la cantonada del darrere. Tapa't els ulls", li diu el pare al petit, que segueix les instruccions del seu progenitor, abans que un policia trenqui el vidre de la màquina per treure'l.

"Vine aquí amic!", comenta un dels oficials mentre treu el petit en braços. "Vols un premi?, digues-me quin vols?", diu el policia després del final feliç del rescat.

Un portaveu del centre comercial Capalaba Park, on va tenir lloc aquest incident dissabte, va afirmar al canal públic ABC que estan "revisant les mesures de seguretat (de les màquines) per evitar torni a passar", publica avui aquest mitjà.