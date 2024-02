Acord a la UE per incentivar la reparació de productes més enllà del temps de garantia i reduir la generació de residus

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han arribat a un acord per incentivar la reparació de productes més enllà del temps de garantia i reduir la generació de residus. Gairebé un any després que la Comissió Europea presentés la seva proposta inicial, els colegisladors han pactat un text provisional -encara ha de ser ratificat- que vol obligar els productors a oferir canvis de peces en comptes de motivar la compra de nous articles. La directiva s'aplicaria a electrodomèstics com rentadores, aspiradores i també telèfons mòbils, amb la possibilitat d'ampliar la llista a altres categories.

Si bé les dues parts deixen clar que els consumidors podran continuar optant per la compra d'un producte nou en cas que aquest s'espatlli, la directiva vol donar més facilitats per allargar la seva vida útil. Per una banda, les empreses hauran d'informar els consumidors del dret a què els seus productes puguin ser reparats més enllà del període de garantia.

En cas que un article s'espatlli i posteriorment s'arregli, la garantia s'allargarà un mínim de 12 mesos. En aquest punt, la Unió Europea dona marge als estats per allargar aquest període si ho desitgen. L'acord, a més, estipula que els consumidors podran gaudir d'un producte de substitució mentre duri la reparació.

Per altra banda, les institucions europees posaran en marxa una plataforma en línia que inclogui l'import indicatiu de cada reparació i permeti comparar preus. A través d'aquesta eina, es pretén que els compradors puguin localitzar establiments de reparació a preus competitius.

En paral·lel, s'exigirà als productors que disposin de més peces de recanvi i eines de reparació "a preus raonables". "En el futur serà més fàcil i més barat arreglar productes abans que comprar-ne de nous i més cars", ha assegurat l'eurodiputat i ponent de les negociacions, el socialista alemany René Repasi.

Satisfacció des de la Comissió

Poc després de conèixer l'acord, la Comissió Europea ha valorat molt positivament que tant el Parlament Europeu com Consell de la Unió Europea hagin fet els primers passos per convertir la seva proposta inicial en realitat.

Segons dades presentades pel mateix executiu el març passat, la directiva permetrà reduir en tres milions de tones la quantitat de residus durant els pròxims quinze anys, així com aconseguir un estalvi agregat per als compradors de 176.500 milions d'euros.

Alhora, Brussel·les creu que tot plegat contribuirà al creixement del sector de les reparacions, tant amb la creació de llocs de treball com amb la generació d'un estalvi per a les empreses de 15.600 milions d'euros durant els pròxims quinze anys.