'Creatura' triomfa en els Gaudí

Creatura va ser la gran triomfadora de la gala dels XVI Premis Gaudí que es va celebrar ahir a la nit. Va aconseguir sis premis, entre els quals a millor pel·lícula i a millor direcció, per a Elena Martín, una cineasta de 32 anys, en el que és la segon film que dirigeix i que també protagonitza. Però no va acabar aquí el seu palmarès. La jove Clàudia Malagelada va guanyar el premi a la interpretació revelació pel seu paper de Mila i Alex Brendemühl i Clara Segura com a secundaris. També es va emportar la categoria de millor muntatge. Una altra pel·lícula triomfadora de la nit va ser Saben aquell, dirigida per David Trueba, també amb sis Gaudís. A banda de diversos premis tècnics, es va alçar amb els dels millors actors protagonistes: David Verdaguer –que es posa a la pell de l’humorista Eugenio– i Carolina Yuste –pel seu paper de Conchi–. Per a Verdaguer és el seu tercer Gaudí i va llegir un discurs que havia fet amb la seua filla. La candidata espanyola a l’Oscar La societat de la neu, de Juan Antonio Bayona, es va alçar amb el premi millor pel·lícula europea, en l’única categoria en la qual competia.

Per la seua part, la directora basca Estíbaliz Urresola Solaguren va guanyar en millor direcció novella per 20.000 espècies d’abelles, que es va endur dos premis més. L’especial del públic va ser per a El mestre que va prometre el mar de Patricia Font. La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, va demanar a les autoritats que el cine es consideri una “qüestió d’Estat” i va exigir “tolerància zero” amb els casos d’abusos. Va subratllar que ha estat un “bon any” i va demanar no dependre de la voluntat de l’executiu de torn, en presència del president Aragonès; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, entre altres autoritats.