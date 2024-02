Més mascotes que nens

Els noms més comuns ■ Segons els veterinaris, el nom més popular per a gos el 2023 a Catalunya ha estat Kira, seguit per Coco, Luna i Lola. En el cas dels gats, Luna va ser el nom més popular el 2023, seguit també per Coco, amb Simba en quart l ... - PAU PASCUAL

Les llars que decideixen tenir com un membre més una mascota no han deixat de créixer els últims anys i la xifra d’animals domèstics ja suposa més del doble que de nens i nenes de fins a 10 anys empadronats a les comarques lleidatanes. Segons les dades facilitades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya (AIAC) comptabilitza actualment un total de 102.954 animals registrats a les comarques de Ponent. Es tracta, sobretot, de gossos, gats i fures, encara que en aquesta llista també es poden trobar iguanes, lloros, cavalls o peixos. Aquesta xifra suposa més del doble que els nens de fins a 10 anys empadronats a la província, segons les dades provisionals a 1 de gener del 2024 que, segons l’INE, són un total de 42.935. De fet, el nombre de mascotes inscrites és major al de nens i adolescents a la província, que és de 77.827.

Les dades de l’AIAC reflecteixen que cada vegada són més els amos que decideixen complir l’obligació d’inscriure l’animal al registre. Respecte al 2018, abans de la pandèmia, les mascotes registrades han augmentat prop d’un 22% a Lleida. Només l’any passat, es van afegir al registre d’identificació un total de 7.311 animals, dels quals 5.095 eren gossos; 1.830 gats; 365 fures; 8 mamífers exòtics; 12 aus, i un rèptil.El microxip identificatiu és obligatori i una eina eficaç per recuperar mascotes perdudes i lluitar contra l’abandó. A Catalunya hi ha dos registres, l’Anicom, de la Generalitat; i l’AIAC, del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. El registre facilita la localització dels animals perduts o robats i l’AIAC ofereix servei les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. De mitjana, contribueix a trobar uns 2.000 animals perduts anualment, per la qual cosa el 85 per cent de les mascotes que estan perdudes i estan inscrites són tornades als seus propietaris. Actualment, hi ha registrats 1.733.540 animals de companyia a tot Catalunya. El Consell del Col·legis de Veterinaris promou la identificació dels gats, ja que al tractar-se d’animals que habitualment no surten de casa, és menys comú que es registrin, encara que cada vegada hi ha més amos que compleixen aquesta obligació, segons destaquen els professionals. Si es compara amb el 2018, les noves altes de gats en el registre s’han duplicat a les comarques lleidatanes.

Rescaten una mona que va viure engabiada 35 anys

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (Faada) va rescatar dimecres una mona caputxina que vivia des de fa gairebé 35 anys en una gàbia de 2x1x1 metres en un pis de Barcelona, amb la seua propietària de 80 anys, i “en unes condicions lamentables i totalment inadequades”. L’entitat va informar que va tenir constància del cas el 2014, quan van començar a “treballar per oferir-li una nova vida”. L’animal, anomenat Linito, no disposava de zona exterior ni accés a llum solar directa, ja que la propietària reconeixia que des del 2014 mai no l’havia tret de la gàbia. Faada va criticar que no volia cedir l’animal i que van interposar diverses denúncies fins que el seu alliberament va ser possible gràcies a la nova llei de Benestar Animal. Linito ha estat traslladat a la Fundació MONA, on passarà una fase de rehabilitació i serà traslladat a un altre centre amb altres membres de la seua espècie. L’entitat també va aconseguir el decomís d’una gossa a la propietària de la mona que “mai sortia al carrer”.