Eduardo Noriega es recupera d’un accident de moto a Madrid

View this post on Instagram

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’actor càntabre Eduardo Noriega es recupera d’un accident de trànsit que va patir fa uns dies a Madrid, a la M-30, quan un cotxe va envestir per darrere la moto que conduïa i l'actor va sortir disparat cap a davant.

Però "per sort", el protagonista de 'Tesis' o 'Historias del Kronen' va patir diverses contusions i va rebre alguns punts, a més de l’"ensurt" que es va emportar, segons relata a Instagram. "Així que, encara que em senti apallissat i em mogui com un vell artrític, no és res que un bon repòs no pugui curar", explica l’intèrpret al seu perfil de la xarxa social.

Noriega (Santander, 1973) aprofita la publicació per donar les gràcies a "tots" els que es van desplaçar al lloc del sinistre: Samur i Bombers i Policia de Madrid, per atendre'l "amb tanta rapidesa i eficàcia".

I també, al personal d’Urgències de l’Hospital Universitari de La Princesa, de Traumatologia, Cirurgia i Radiologia, igualment per la seua "atenció i professionalitat. Gràcies a tots pel vostre interès i desitjos de millora", acaba el també protagonista de 'Abre los ojos’ o 'El lobo' el seu 'post’, publicat diumenge i que a primera d’aquest dilluns suma prop de 9.700 reaccions i més de 900 comentaris.