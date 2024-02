Marxa solidària a Gimenells

Més d’un centenar de persones van participar ahir en la segona edició de la marxa solidària El no ja el tens, que va organitzar la Fundació Esclerosis Múltiple al municipi de Gimenells.

Hi va haver diferents opcions de recorregut: una per asfalt de dos quilòmetres i una altra per camins dels voltants del poble d’un total de sis quilòmetres. Ambdós van tenir com a punt de partida l’edifici de la cooperativa i podien seguir-se ja fos a peu, corrent o amb bicicleta. Al finalitzar la caminada, els participants van compartir un vermut solidari al bar de la cooperativa i va tenir lloc un sorteig amb els números dels dorsals, que tenien un preu de 6 euros cada un.