Els públic del cine remunta un 20% l'any 2023 i arriba als 13,7 milions d'espectadors a Catalunya

Els cinemes catalans van rebre l'any 2023 13,77 milions d'espectadors i encadenen tres anys de remuntada post-pandèmia, amb un 20% més d'entrades venudes respecte el 2022. La recaptació, de 95,4 milions, és encara un 25,7% superior a la de l'any anterior. En canvi, el nombre de pantalles decau, de 626 fins a 600. Són dades que ha fet públiques la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) i el Gremi d'Exhibidors de Catalunya aquest dimecres, i que acrediten la recuperació del sector però mostren alhora que les sales encara no han tornat al punt on eren just abans de la pandèmia: el 2019 es van vendre 18,8 d'entrades milions, és a dir, un 26% més que l'any passat.

El dossier de la FECE 'Las salas de Cine: Datos 2023' xifra en 13,77 els milions d'espectadors de cinema que va tenir Catalunya l'any 2023, la qual cosa representa un creixement d'un 20% respecte els 11,4 milions que hi va haver el 2022. Catalunya és la segona Comunitat Autònoma en nombre d'espectadors per darrere de Madrid, que va tenir 15,2 milions.

Segons l'històric del mateix informe, la recuperació de públic respecte la patacada del 2020 amb la pandèmia (4,9 milions) és sostinguda, però encara no completa, i el volum total d'assistents a les sales encara no arriba al 75% del que hi havia el 2019 (18,8 milions).

“Les dades catalanes són molt similars a les de la resta d’Espanya, però la freqüència d’assistència està una mica per sota amb Madrid per diversos factors”, ha assegurat el president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Jordi Agustí.

Pel que fa al nombre de pantalles en funcionament, es constata una nova pèrdua de finestres per a l'exhibició: de 626 l'any 2022 a les 600 que es comptabilitzen en tancar 2023, segons la mateixa font.

26% d'espectadors a tot l'Estat

En el conjunt de l'Estat l'augment estat encara superior i l'any passat es va tancar amb 77,8 milions d'espectadors, un 26% més que els 61,2 milions de 2022. Com a Catalunya, la xifra encara és lluny de la pre-pandèmia, en concret un 24% per sota dels 105,5 milions de 2019, que d'altra banda havia estat el millor any a les taquilles en més d'una dècada.

Amb aquestes dades, l'Estat és el segon dels principals països europeus del mercat cinematogràfic en recuperació de públic respecte l'any 2022, només per darrer d'Itàlia que ha crescut un 61,6%. Pel que fa al nombre de cinemes oberts, n'hi ha més que abans de la pandèmia: 751.

Pel·lícules més vistes

Quant a la facturació del cinema a tot l'Estat, va créixer un 31%, amb 504,5 milions d'euros. Les pel·lícules més vistes, també a escala estatal, van ser 'Barbie' (5,3 milions d'espectadors), 'Super Mario Bros. La pel·lícula' (4,4 milions d'espectador), 'Avatar: el sentido del Agua' (3,37 milions d'espectadors) i 'Oppenheimer' (3,1 milions). La primera cinta de producció espanyola, i vuitena al rànquing total, va ser 'Campeonex' (1,9 milions d'espectadors).

El mateix informe destaca la influència positiva que ha tingut l'anomenada Festa del Cinema, que va portar 2,1 milions d'espectadors en dues cites, al maig i a l'octubre, així com de la campanya Cinema Sénior de descomptes als majors de 65 anys, de la qual es van beneficiar 924.724 espectadors, i també la venda d'entrades gràcies al Bo Cultural.

Valoració del Gremi

El president del Gremi de Cinemes de Catalunya ha destacat que la part positiva és que per tercer any consecutiu estan incrementant l’assistència als cinemes respecte l’any anterior, i la negativa és que s’està per sota dels nivells prepandèmia. “Confiem que en aquests pròxims anys seguim amb aquesta trajectòria de recuperació per assolir els nivells que ens toquen”, ha afegit.

Agustí ha remarcat que aquest any han començat amb unes xifres una mica per sota de l’any passat perquè hi havia l’efecte ‘Avatar’, però esperen que això es “vagi arreglant a poc a poc al llarg de l’any. La industria continua invertint i estem molt segurs que el nostre futur és estable, sòlid i llarg”, ha assegurat.

“Llarga vida del cinema als cinemes", va dir Pablo Berger després de recollir el Goya a millor film d’animació per ‘Robot dreams’. Agustí ha dit que se suma a la crida de Berger a anar als cinemes i ha defensat que és una labor compartida per part de tots, també per J.A. Bayona, tot i que ha estrenat “una pel·lícula produïda per una plataforma, que ha estat compartida per algunes sales de cinema”. Ha destacat que el director de ‘La societat de la neu’ ha animat i preferit que tothom vagi al cinema perquè l’experiència “és molt superior”. En qualsevol cas, creu que les plataformes de cinema i les sales poden conviure. “Hi ha espai per a tothom”.

Pel que fa les sales de cinema, Agustí ha valorat que hi ha hagut alguns tancaments, però també algunes obertures. El president del Gremi ha ressaltat que el balanç de les pantalles i de cines s’ha mantingut estable.