Tendència preocupant: l’ús inadequat de productes de bellesa entre nenes i adolescents

L’ús inadequat de productes cosmètics i d’estètica per part de nenes i adolescents està en augment, la qual cosa planteja serioses preocupacions sobre la seua salut i benestar. L’obsessió per la cura de la pell, coneguda com a skincare, s’ha estès entre les generacions més joves. Aquesta tendència preocupant implica l’ús de productes no aptes per a la seua edat o fins i tot perillosos. L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analitzat en què consisteix aquest fenomen i els riscos associats que comporta per a la salut de les joves.

En l’actualitat, la demanda de productes estètics entre nenes i preadolescents està en alça. La denominada cosmetorèxia guanya terreny entre els més joves, impulsada per la popularitat de l'skincare i la influència de les xarxes socials. Tanmateix, aquesta tendència comporta riscos significatius per a la salut d’aquests individus en desenvolupament.

L''skincare' com a tendència entre les nenes: Què implica i quins són els riscos?

L’interès de nenes i preadolescents pel skincare ha generat un nou nínxol de mercat, aprofitat per diverses marques de bellesa que promocionen productes a través de plataformes digitals. Aquesta obsessió per l’estètica pot ser perjudicial, no només pel possible impacte dels productes a les seues pells sensibles, sinó també pels perills associats amb la cosmetorèxia.

Riscos de l’ús inadequat de productes de bellesa entre nenes i preadolescents

L’ús de productes no adequats per a la seua edat o tipus de pell pot provocar reaccions al·lèrgiques i sensibilització cutània. A més, exposar-se a ingredients potencialment nocius, com certs químics presents en cremes antiedades, pot ser perjudicial per a la seua salut a llarg termini.

Cura amb els productes falsificats i d’origen desconegut

La recerca d’opcions econòmiques porta a molts joves a adquirir productes falsificats o de dubtosa procedència, que poden representar riscos addicionals per a la seua salut. Des de blanquejadors dentals agressius fins productes per modificar el color dels ulls, aquestes falsificacions poden causar danys irreparables.

L’amenaça de la cosmetorèxia i la pressió per la bellesa irreal

L’obsessió per la cosmètica, la cosmetorèxia, pot conduir a una recerca compulsiva de productes i procediments estètics, causant malestar emocional i estrès en els joves. Aquesta pressió per complir estàndards de bellesa irreals pot tenir conseqüències negatives en el seu benestar psicològic i físic.

Crida a la regulació i protecció dels consumidors joves

L’OCU considera que és urgent que les autoritats regulin la publicitat de productes cosmètics a les xarxes socials, especialment quan es dirigeixen a menors d’edat. És fonamental protegir els nens i adolescents de la influència nociva de la publicitat enganyosa i les pràctiques comercials agressives i garantir un entorn segur i saludable per al seu desenvolupament.