L’Aemet preveu una primavera càlida a Catalunya i amb "incertesa" de si serà plujosa

El delegat de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a Catalunya, Ramón Pascual, preveu una primavera càlida i un nivell de pluges normal per a l’estació, encara que ha afirmat que hi ha "incertesa" sobre els pronòstics de precipitacions.

La previsió és que aquesta primavera --el març, l’abril i el maig-- "continuï amb temperatures per sobre de les normals", sobretot al vessant mediterrani, ha explicat en una roda de premsa juntament amb la cap de Climatologia de l’Aemet, Beatriz Téllez.

Quant a les pluges, l’Aemet encara no ha pogut calcular si seran per sobre o sota de la mitjana, encara que Pascual creu que "probablement serà normal", és a dir, una primavera plujosa, però reitera que encara no ho poden saber del cert.

Hivern més calorós

L’hivern a Catalunya ha estat calorós, "especialment" el febrer, que ha estat el mes més càlid, amb 3 graus per sobre de mitjana, i a l’Observatori Fabra de Barcelona, a l’Aeroport de Girona i a l’Observatori de l’Ebre s’han superat els valors màxims de la sèrie, des de 1940.

Quant a pluges, ha tingut una precipitació mitjana de 75 mil·límetres (és a dir, 75 litres de pluja caiguda en un metre quadrat); les províncies de Barcelona i Girona han estat "els més deficitaris"; i les pluges de desembre han estat de 13 mil·límetres, les de gener 32 i les de febrer 30.

També ha afirmat que aquest hivern hi han hagut pics "molt nombrosos" de temperatures altes, com a l’observatori de l’Aeroport de Girona on s’han donat 19 dies per sobre dels 20 graus, o a l’Observatori Fabra on hi ha hagut 9 dies per sobre d’aquests valors.

Pel que fa a la resta d’Espanya, l’hivern ha estat càlid, "bastant per sobre del normal", i extremadament càlid a les Canàries; a nivell mundial, el desembre, el gener i el febrer han estat els més càlids, amb 0,78 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020; i a nivell europeu la temperatura va ser 1,44 graus superior respecte a aquell mateix període.

Sequera

Quant a la situació de sequera a Catalunya, Pascual ha indicat que el Monitor de la sequera meteorològica de l’Aemet mostra que a 1 de març, a tot Espanya, "la sequera més intensa està a Catalunya, concretament en comarques del centre i nord-oest", la qual cosa equival a les conques internes catalanes.

Ha valorat positivament l’episodi de pluges d’aquest cap de setmana passat, encara que considera que "són necessaris uns quants episodis d’aquestes característiques o algun episodi més intens", com el temporal Glòria, assenyala, per millorar la situació actual dels embassaments de les conques internes.

"Necessitem molts episodis molt similars per arribar a valors per sobre del 50% com té la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que està pràcticament al 70% de capacitat,", i recorda que les conques internes catalanes tenen una capacitat de 677 mil·límetres cúbics i que el seu emmagatzemament és de 98.

A més, ha afirmat que si a la primavera les temperatures continuen augmentant i no hi ha més pluges es produirà "una evaporació" més elevada dels embassaments, la qual cosa tampoc no ajuda a millorar la situació de sequera.