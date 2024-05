Sanitat destinarà 10 milions d’euros aquest any per finançar preservatius als joves

detail.info.publicated agencias

La ministra de sanitat, Mónica García, va anunciar dijous a Toledo, en la inauguració del XXI Congrés Nacional sobre la sida i ITS (Infeccions de Transmissió Sexual), que el seu departament destinarà 10 milions d’euros el 2024 per finançar preservatius per a joves entre 16 i 22 anys.

García ha dit que el 2022 es van notificar 2.956 nous diagnòstics del VIH i ha assenyalat que el nombre de nous diagnòstics del VIH mostra una tendència descendent en els últims anys però necessitem que el descens sigui més ràpid", ha informat el Ministeri.

S’han establert diverses estratègies de prevenció combinada, una d’elles la Profilaxi Preexposició davant el VIH, el finançament públic del qual es va autoritzar el novembre de 2019 i que està implantada en totes les comunitats autònomes, amb prop de 23.000 persones a finals de 2023.

Una altra mesura és la promoció de l’ús del preservatiu, que a més de prevenir la infecció pel VIH, prevé altres infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats.

La preocupació actual es deu a l’augment sostingut de les infeccions de transmissió sexual en els últims anys i que afecta amb més freqüència a joves, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat destinarà 10 milions d’euros aquest 2024 per finançar preservatius.

En la inauguració del Congrés, que organitza la Sociedad Española Interdisciplinaria de la Sida (SEISIDA), la ministra ha destacat a Espanya hi ha aproximadament 150.000 persones amb el VIH, de les que el 92,5 % coneixen el diagnòstic, el 96,6 % reben tractament antiretroviral i, d’elles, el 90,4 % tenen càrrega viral indetectable.

Aquests indicadors mostren una millora sostinguda en l’abordatge d’aquesta infecció al llarg dels anys, però García ha dit que "hem d’aconseguir que a nivell poblacional se superi el 95% en aquests objectius per a l’any 2026".

S’ha produït una disminució de la fracció no diagnosticada del VIH, que ha passat d’un 13 % en el període 2017-2019 a un 7,5 % en el període 2021-2022, i l’objectiu és reduir-lo a menys del 5 %.

Especialitat de malalties infeccioses

A preguntes dels periodistes, la ministra s’ha referit a la petició que ha fet la coordinadora estatal de VIH-Sida, CESIDA, de crear l’especialitat de malalties infeccioses a Espanya.

García ha assegurat que l’especialitat d’infeccioses és "una de les coses" que té "a sobre de la taula" el seu departament, encara que ha afegit que, avui dia, aquesta especialitat és "pràcticament una realitat" a molts hospitals, en els quals ja hi ha serveis dedicats a l’atenció d’aquestes malalties.

"Correspon al Ministeri i a totes les societats científiques parar-nos a pensar realment quins són les necessitats dels nostres pacients", ha assenyalat García, que ha opinat que hi ha "molts reptes per davant que tenen a veure amb les infeccions, amb les resistències als als microbians i les resistències bacterianes".