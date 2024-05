Sanitat confirma que "treballarà" per començar a finançar ulleres i lents de contacte a partir del 2025

detail.info.publicated europa press

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha confirmat que el seu departament "treballarà" per començar a finançar ulleres i lents de contacte a partir del 2025, a fi que "no siguin un element disruptiu per a les famílies que no els ho poden permetre".

Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans durant el 'I Fòrum de Salut Pública. Una Sandad a Futuro', organitzat per la Fundació per a la Recerca en Salut i celebrat aquest dilluns al matí. "Volem que les ulleres formin part de la cartera de serveis", ha assegurat, ja que la situació actual "fa que els més vulnerables i les persones que no tenen accés vegin minvades les capacitats de tenir una millor salut visual".

"Crec que això és una cosa en què estem d'acord des del punt de vista social i des del punt de vista polític, perquè no pot ser que al Sistema Nacional de Salut no estigui inclosa la salut bucodental ni la salut visual. Així que treballarem fermament perquè sigui una realitat el 2025", ha dit.