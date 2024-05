Set de cada deu ciutadans canviarien els hàbits de transport amb peatges d'accés a les ciutats

detail.info.publicated europa press

Un 72% dels espanyols canviarien la manera de moure's dins de les ciutats si s'introduïssin peatges per accedir a les Zones de Baixes Emissions (ZBE), segons una enquesta realitzada per l'empresa de mobilitat FreeNow.

Principalment, asseguren que deixarien d'utilitzar el vehicle privat (un 20%), farien servir més transport públic (un 29%) o agafarien un taxi (un 16%). En total, un 51% dels enquestats no estan disposats a pagar peatges per accedir a les ZBE.

El transport públic és l'alternativa principal per a aquells que estan disposats a deixar d'usar el vehicle privat (80%), seguida del taxi (64%) i, com a tercera opció, caminar (55%). Per la seva banda, un de cada quatre afirma que, en comptes de moure's amb cotxe privat, farà servir més opcions de multimobilitat com bicicletes, motos o patinets elèctrics, encara que el 62% prefereix llogar abans que comprar.

Entre les principals conclusions de l'estudi també hi ha que el 58% dels espanyols estan d'acord que cal una llei per aconseguir una mobilitat urbana més sostenible, percentatge que augmenta a un 73% quan es pregunta als més joves.

Una altra de les mesures que planteja la Llei de Mobilitat Sostenible és que les empreses amb més de 500 treballadors o de 250 treballadors per torn estableixin un pla de mobilitat sostenible a la feina. Entre les mesures més demanades, destaca el teletreball (52%), el transport col·lectiu (51%), les targetes de transport (42%) i la flexibilització d'horaris (40%).

Aquesta enquesta es va efectuar a Espanya del 10 al 17 dabril i es van recollir un total de 1.341 respostes.