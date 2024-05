El pròxim Pica d'Estats reconeixerà els treballs transmèdia i els pòdcasts

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pròxima convocatòria del Premi Turístic Internacional Pica d’Estats de periodisme incorporarà una nova categoria transmèdia que substituirà la dedicada als reportatges a internet i que reconeixerà els treballs formats per diferents publicacions a més d’un mitjà o canal. Així ho va assegurar ahir el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que també va apuntar que es crearà una àrea que premiarà exclusivament la qualitat dels textos periodístics. Així mateix, el pòdcast i les noves plataformes streaming s’incorporaran als premis de ràdio i televisió, respectivament. Ho va anunciar durant la cerimònia de lliurament de la 34 edició del Pica d’Estats, que va distingir el reportatge El Pirineu en globus d’Oriol Clavera (publicat al suplement Lectura de SEGRE) com a millor treball publicat en mitjans locals. Durant l’acte, Talarn va destacar el paper dels mitjans de comunicació per donar a conèixer el sector turístic i el patrimoni “de primer nivell” de la demarcació.

En aquesta mateixa línia es va expressar el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, que va subratllar la feina que fan els periodistes per difondre el model turístic pel qual aposta l’organisme: “Sostenible, regeneratiu i que ajuda a dinamitzar l’economia social.” La cerimònia també va estar presidida per la presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Lleida, Laura Alcalde; i el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros. Aquest últim va posar en relleu la qualitat dels treballs presentats, que “parlen dels llocs emblemàtics de la demarcació lleidatana per gaudir de les escapades i del temps de lleure però també d’altres realitats del Pirineu i del pla que no són estrictament turístiques, com la despoblació i els pobles abandonats o la problemàtica de la sequera”. La Diputació va premiar els vuit millors treballs d’entre les vuitanta-cinc propostes rebudes.