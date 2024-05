El parc de vehicles espanyol arribarà a 30 milions el 2027, la majoria contaminants i poc segurs

detail.info.publicated Europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El parc de vehicles a Espanya assolirà els 30 milions el 2027, compost majoritàriament per cotxes contaminants i poc segurs, segons es desprèn de l’Observatori de Mobilitat realitzat pel servei de 'rènting' Arval.

Aquest estudi, la setzena edició del qual ha estat presentada aquest dimecres a Madrid, aborda les tendències de mobilitat de particulars i empreses, destacant que el parc de vehicles d’Espanya continua creixent i que l’any 2023 passat va augmentar un 1,7%, la qual cosa suposa l’increment més important dels últims cinc anys.

És aquesta línia, les previsions assenyalen que el parc continuarà incrementant-se a un ritme de prop d’un 1% anual fins superar els 30 milions de vehicles el 2027.

Més de 14 anys, edat mitjana dels cotxes

Tanmateix, l’informe reflecteix que la venda de cotxes nous no s’acaba d’enlairar i no es produeixen els desballestaments necessaris, la qual cosa provoca que l’edat mitjana del parc espanyol segueixi creixent fins assolir els 14,2 anys d’edat mitjana el 2023.

"Els particulars es resisteixen a canviar de vehicle i mantenen la possessió el major temps possible, ja que més del 75% dels vehicles transferits el 2023 es van situar per sobre dels deu anys", assenyala el document.

En aquest context, es presenten dos conseqüències "directes molt clares". D’una banda, hi continua havent milions de vehicles amb estàndards de seguretat ja desfasats, que són més propensos a causar accidents en no incorporar sistemes d’assistència a la conducció; i que també generen més lesions i víctimes quan s’accidenten.

El director general de la DGT, Pere Navarro, al mateix informe assenyala que "el mateix sinistre amb un vehicle de menys de cinc anys et pot salvar la vida, sortiràs il·lès, mentre que amb un vehicle antic tindrà greus conseqüències". En concret, destaca el director, "el risc de morir o resultar ferit greu es multiplica per dos en comparar els accidents ocorreguts amb vehicles de 10 a 15 anys d’antiguitat en relació amb vehicles de menys de cinc anys".

Els models d’energies alternatives només suposen el 3,8% del parc

"Amb les xifres de sinistralitat de l’any 2022 s’observa clarament com l’antiguitat mitjana dels turismes en els quals viatjaven els morts en accidents era de 14,8 anys en el cas d’accidents en vies interurbanes i de 15,4 en vies urbanes, mentre que l’antiguitat mitjana del parc circulant de turismes era d’11,8 anys. En la DGT treballem en l’educació i formació dels conductors per evitar l’error humà, però si aquest es produeix, els ajuts a la conducció dels vehicles nous minimitzaran i molt les conseqüències", conclou Navarro.

D’altra banda, també hi continua havent en circulació milions de vehicles amb un elevat potencial contaminant, ja que, segons indica el document, els models d’energies alternatives només suposen el 3,8% del parc actual de vehicles.

Aquesta quota augmenta lleugerament en la segmentació per turismes (4,6%) i descendeix a l’1,2% en els comercials lleugers, una categoria en la qual els vehicles dièsel copen el 95% del parc, mentre que el 26% del parc ni tan sols té etiqueta ambiental, els quals no poden circular per les Zones de Baixes Emissions (ZBE).

"El problema és que molts d’ells pertanyen a famílies de baixos recursos que no poden afrontar la compra d’un cotxe nou", recalca l’anàlisi de mobilitat. A més, assenyalen, la lenta implementació de les ZBE tampoc no està empenyent a una renovació del parc: dels 149 municipis afectats per aquesta normativa, només 14 municipis havien implementat ZBEs operatives el desembre de 2023, encara que s’espera que el 2024 aquest procés s’acceleri i molts conductors es vegin obligats a renovar el seu vehicle, conclou l’observatori.