Un estudi revela que els polítics utilitzen un llenguatge més senzill en els dies calorosos

El canvi climàtic té efectes amplis i complexos tant sobre el benestar de les persones com sobre el planeta. Un nou estudi publicat a la revista iScience ha afegit un descobriment sorprenent a aquesta llista: les altes temperatures provoquen una disminució significativa i immediata en la complexitat del llenguatge utilitzat pels polítics en els seus discursos.

L’estudi, que va analitzar el contingut de set milions de discursos parlamentaris a nivell mundial, va trobar que els dies calorosos estan associats amb un llenguatge més senzill i menys elaborat per part dels legisladors. Això suggereix que l’augment de les temperatures podria tenir un impacte directe en les nostres capacitats cognitives, segons va concloure un equip d’investigadors internacionals.

Metodologia i descobriments de l’estudi

Aquest estudi, que va fer servir mètodes computacionals avançats, va combinar anàlisi de text automatitzat amb dades meteorològiques globals per avaluar com el canvi climàtic pot influir en la salut i el rendiment humà.

"La calor ha estat vinculada des de fa temps amb diversos efectes adversos per a la salut, com una menor productivitat i un rendiment cognitiu deteriorat", va afirmar Risto Conte Keivabu, del Institut Max Planck d’Investigació Demogràfica en Rostock, Alemanya. "El nostre estudi mostra que aquest fenomen també afecta els polítics, que tenen responsabilitats crucials."

"Concretament, hem trobat que les altes temperatures condueixen a una reducció en la complexitat del llenguatge en els discursos parlamentaris de vuit països diferents", va afegir Tobias Widmann, de la Universitat d’Aarhus, Dinamarca. "Això suggereix que la calor pot impactar negativament les funcions cognitives fins i tot en entorns professionals on es requereix un llenguatge precís i complex".

Conte Keivabu i Widmann van arribar a aquesta conclusió després de recopilar i analitzar milions de discursos de més de 28.000 polítics a vuit països durant diverses dècades. Van utilitzar un enfocament de modelatge que aprofitava les variacions diàries en les temperatures per avaluar el seu impacte en el llenguatge utilitzat.

Aquest mètode els va permetre aïllar l’efecte de la temperatura en la complexitat del llenguatge, i els resultats van ser clars: en dies calorosos, els discursos eren menys complexos, mentre que els dies freds no presentaven el mateix efecte. En examinar-ne més a fons a Alemanya, van observar que l’impacte era més gran en polítics de més edat en comparació amb els seus col·legues més joves.

"Un descobriment notable va ser que els polítics grans a Alemanya mostraven una reducció més important en la complexitat del llenguatge durant els dies calorosos", va explicar Conte Keivabu. "Això no només és interessant per si mateix, sinó que també reforça la credibilitat dels nostres resultats, ja que és lògic pensar que les persones grans poden ser més vulnerables a les temperatures extremes".

Implicacions i consideracions futures

Els descobriments suggereixen que el comportament humà, incloent-hi la feina dels polítics, pot estar influït no només per consideracions estratègiques, sinó també per factors ambientals com el clima.

"La simplificació del discurs polític en dies calorosos té implicacions mixtes; d’una banda, un llenguatge més senzill pot facilitar la comprensió i la participació del públic, però per un altre, podria reflectir una disminució en el rendiment cognitiu a causa de la calor", va aclarir Widmann.

"Això podria tenir repercussions negatives en la productivitat dels legisladors, afectant la presa de decisions, la representació ciutadana i la planificació pressupostària. Atès el paper fonamental dels polítics en els processos democràtics, l’impacte de les temperatures extremes en el seu rendiment cognitiu podria tenir conseqüències significatives i d’ampli abast per a la societat".

Els investigadors assenyalen que és crucial entendre millor com les temperatures extremes poden afectar la productivitat i l’acompliment dels polítics per mitigar els impactes del canvi climàtic en la governança i els processos democràtics. Les investigacions futures s’haurien de centrar en com gestionar aquests efectes per assegurar una presa de decisions legislativa efectiva en un context de canvi climàtic creixent.