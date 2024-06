La 'realitat' supera la ficció

Imatge amb IA per Jordi V. Pou que mostra el papa Francesc passejant per la floració del Baix Segre. - JORDI V. POU Imatge amb IA per Jordi V. Pou que mostra el papa Francesc passejant per la floració del Baix Segre. - JORDI V. POU Imatge amb IA per Jordi V. Pou que mostra el papa Francesc passejant per la floració del Baix Segre. - JORDI V. POU Imatge amb IA per Jordi V. Pou que mostra el papa Francesc passejant per la floració del Baix Segre. - JORDI V. POU Imatge amb IA per Jordi V. Pou que mostra el papa Francesc passejant per la floració del Baix Segre. - JORDI V. POU Imatge amb IA per Jordi V. Pou que mostra el papa Francesc passejant per la floració del Baix Segre. - JORDI V. POU

Algú va assumir que el vídeo manipulat de l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, instant la ciutadania a invertir en petroli era real? Tret d’algun petit desquadrament entre el moviment dels llavis i les seues paraules, les imatges, manipulades de manera fraudulenta amb intel·ligència artificial (IA), podien tenir tota l’apariencia d’autenticitat. Però què considerem cert i què no? On acaba la realitat i en comença una mera representació?

El fotògraf Jordi V. Pou ho té clar: “La representació amb imatge de la realitat no és la realitat en si mateixa”, assegura. “El fet únic d’enquadrar una o una altra cosa, sense necessitat d’utilitzar retocs o IA, ja provoca una distorsió de la realitat” i, per això, “hem de desconfiar de totes les imatges que veiem”. Pou, que utilitza la IA en alguns dels seus projectes de divulgació [vegeu les fotos d’aquesta pàgina], assegura que “el fet que existeixi una foto d’alguna cosa no prova absolutament res”.Llavors, la intel·ligència artificial és perillosa? Experts com Manel Sanromà, matemàtic, professor a la URV i president de CIVICAi, afirmen que “l’únic component perillós de la IA és l’ús que li puguem donar”. Per això, davant de falsificacions com la del vídeo de l’arquebisbe, els mitjans de comunicació “han de denunciar-ho i fer que sigui notícia”, afirma Joan Teixidó, especialista en comunicació digital del grup SEGRE. “Quan les fake news van proliferar fa uns cinc anys, va costar que la societat n’interioritzés la intenció d’enganyar”, explica Teixidó. Això va ocórrer, en gran part, perquè els mitjans no van invertir en recursos per “denunciar-les”. Avui “són les manipulacions malicioses amb imatge i text les que s’han d’integrar en el nostre imaginari col·lectiu com a ciutadans”, assegura.Però es pot regular i limitar la intel·ligència artificial? Els experts consultats per SEGRE difereixen pel que fa a aquesta qüestió. Pou defensa que “a hores d’ara ja no hi ha res a fer, atès que existeixen models de software lliure ja instal·lats en milers d’ordinadors”. En canvi, Sanromà considera que és possible, sempre que hi hagi una “governança entre polítics, empreses i societat civil”. L’única certesa és que ens trobem en un període de canvi. L’impacte de la IA sobre la nostra quotidianitat dependrà de com ens hi adaptem.

«No ens hem de creure res» «Els mitjans han de denunciar» «La IA just acaba de començar»