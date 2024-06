Troben alteracions genètiques en el greix de l'intestí de malalts amb Crohn, troballa que "revolucionarà" el tractament

detail.info.publicated acn

El Grup de Recerca en Malalties Inflamatòries Intestinals (IBODI) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ha liderat una investigació que ha fet possible una troballa "revolucionària". Els investigadors han identificat, per primer cop, els gens que es troben alterats a les cèl·lules mare del greix o teixit adipós que voreja l'intestí danyat dels malalts de Crohn. Aquesta alteració provoca que les funcions naturals d'aquestes cèl·lules quedin inhabilitades, debilitant l'intestí i propiciant la inflamació. Segons els experts, aquest descobriment és "cabdal" perquè evitaria que aquests pacients haguessin de passar per quiròfan i fer-se una resecció, tal com passa en el 50% dels casos diagnosticats.

El grup de recerca IBODI, liderat per la doctora Carolina Serena, conjuntament amb l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV), han identificat dos gens alterats que "juguen un paper important" en la malaltia del Crohn: el MAB21L2 i el CACNA1H. Segons expliquen els experts, el primer gen s'associa directament amb pacients que pateixen la malaltia (hi està més actiu en el seu teixit adipós), i en el cas del segon gen, es vincula més amb pacients que prèviament havien patit brots, però que han aconseguit estabilitzar-se i no tenir més recaigudes (la tenen en un estat de remissió).

Una altra de les descobertes significatives d'aquest estudi fa referència a aquests últims pacients, ja que s'ha trobat que les cèl·lules mare del seu teixit adipós retenen la memòria de la inflamació. "Si podem entendre millor com les cèl·lules mare del teixit adipós es veuen afectades per la inflamació i com mantenen aquesta memòria inflamatòria, podríem desenvolupar teràpies més eficaces que no només tractin els símptomes, sinó que també aturin la progressió de la malaltia i millorin la qualitat de vida dels pacients", ha explicat Serena.

Pateixen la malaltia de Chron el 0,4% de la població

Segons dades de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU), el 0,4% de la població a Espanya (prop de 300.000 persones) pateix la malaltia de Crohn. Cada any, es diagnostiquen 3.500 casos. "Pot semblar un percentatge poc representatiu, però les conseqüències per a la salut d'aquests pacients són enormes: és una malaltia crònica; en molts casos, limita completament la vida dels qui la pateixen", apunten des de l'IISPV.

I afegeixen: "el 50% ha de passar per quiròfan els primers deu anys de rebre el diagnòstic per ser operats d'una resecció intestinal, una intervenció quirúrgica molt agressiva que implica extirpar el tros de l'intestí danyat". A més, destaquen, és una de les principals causes d'absentisme escolar, amb una mitjana de tres mesos, i de depressió entre la població adolescent.

El Crohn forma part de les anomenades malalties inflamatòries intestinals (igual que la colitis ulcerosa). Causa forts dolors abdominals, diarrea, fatiga, nàusees, sagnats, etc., que acaben impactant també la salut emocional del qui la pateix. L'estudi d'aquesta malaltia és doncs "cabdal" per a contribuir a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.