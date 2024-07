Persones que han assistit al minut de silenci per condemnar el feminicidi de Salou.

El mes de juliol d’aquest any ja és el més tràgic en violència masclista des de la pandèmia, amb vuit víctimes en 16 dies. Es tracta de dos assassinats per violència de gènere menys que en tot aquell mes de 2019.

Precisament, el Ministeri d’Igualtat ha confirmat aquest dimarts un cas de violència de gènere a Barcelona, que s’afegeix als cinc d’aquest dilluns. Així, segons la delegació del govern contra la Violència de Gènere, ja són 27 les dones presumptament assassinades per les seues parelles o exparelles des de començament d’any i 1.271 des de 2003, quan van començar a obtenir-se dades.

Segons les estadístiques del departament que dirigeix Ana Redondo, l’estiu és una de les èpoques de l’any en què més assassinats per violència de gènere es registren. En aquest sentit, reflecteixen que el mes de juliol és el que més crims masclistes aglutina de tota la sèrie històrica, amb un total de 136 des de 2003.

Quant als assassinats masclistes comesos en tot el mes de juliol, el 2023 es van registrar set casos, el 2022 tres, el 2021 sis, el 2020 quatre i el 2019 deu. En tot cas, l’any en què es van anotar més víctimes el mes de juliol va ser el 2010, amb onze.

Respecte als 27 assassinats de violència masclista d’aquest any, deu (37%) s’han produït aquest any a Catalunya; el segueix Andalusia amb sis (22,2%); la Comunitat València, amb cinc (18,5%); la Comunitat de Madrid, amb dos (7,4%); Castella-la Manxa, amb dos (7,4%); Aragó, amb un (3,7%) i Galícia amb un altre (3,7%).

Així mateix, l’estadística del Ministeri d’Igualtat reflecteix que més de la meitat de les víctimes de violència masclista d’aquest 2024 eren d’un altre país (55,6%). Mentrestant, el 40,7% dels presumptes agressors tampoc no eren espanyols.

Sobre les edats de les víctimes mortals, set d’elles (25,9%) tenia entre 41 i 50 anys; sis (22,2%), entre 31 i 40; quatre (14,8%), entre 21 i 30; quatre (14,8%), entre 51 i 60; tres (11,1%), entre 61 i 70; dos (7,4%), entre 71 i 84; i un (3,7%), entre 18 i 20.

Quant als presumptes agressors, set d’ells (25,9%) tenien en el moment del crim entre 41 i 50 anys; set (25,9%), entre 31 i 40; sis (22,2%), entre 51 i 60; tres (11,1%), entre 61 i 70; dos (7,4%), entre 21 i 30; un (3,7%), entre 71 i 84; i un altre (3,7%), 85 o més.

Només cinc dels 27 casos d’aquest any tenien denúncia

Dels 27 casos d’aquest 2024, només cinc d’ells (18,5%) comptaven amb una o més denúncies prèvies. Tres d’elles havien estat interposades per la mateixa víctima, mentre que les altres dos van ser interposades per d’altres. Precisament, l’última campanya contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat se centra en els entorns de les víctimes, perquè, si són coneixedors de casos de violència masclista, siguin ells els que denunciïn.

La Ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va demanar aquest dilluns unitat i "complicitat de la societat" per frenar els "insuportables" casos de violència de gènere, després de presidir un minut de silenci pels últims assassinats masclistes.

Així mateix, va insistir a apel·lar a l’entorn de les víctimes de violència de gènere per aïllar així els assassins, "a aquestes persones que només busquen danyar les seues parelles o exparelles". A més, va destacar la necessitat de reforçar la coordinació entre els ministeris, les comunitats autònomes i ens territorials.

Per la seua part, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va instar les forces polítiques a renovar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. "Cinc dones assassinades en mans de les seues parelles o exparelles en els últims dies. Un degoteig insuportable a què hem de posar fre, tots i totes, com a societat. I hem de fer-ho ja. Faig, de nou, una crida a totes les forces polítiques per renovar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere", va assenyalar en un missatge a la xarxa social X.