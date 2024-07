L'hospital de referència per a tot Lleida que ara registra l'ampliació més gran

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vista aèria de l'hospital als anys 80. A baix s'aprecia com el seu entorn s'ha omplert d'habitatges. - MANEL VILADRICH

L’hospital Arnau de Vilanova és el de referència per a tota la província. Va ser inaugurat amb el nom de Residencia Sanitaria General Moscardó el 1956 (és la part més vella del centre) i, ja amb l’actual nom, el 1987 va estrenar el que és el seu edifici principal. El solar situat davant de la façana era utilitzat com a aparcament per al personal i usuaris i sempre estava ple de cotxes. Finalment, després d’un primer intent fallit per l’oposició veïnal, el Departament de Salut va optar durant el primer Govern tripartit de la Generalitat per construir un aparcament subterrani en règim de concessió privada que va ser inaugurat l’estiu del 2008, i a la superfície es va habilitar una gran plaça. Des d’aleshores, aparcar resulta més fàcil, encara que el preu que cal pagar aixeca polseguera entre els usuaris d’un servei tan essencial com el d’un hospital. La irrupció de la pandèmia de la covid, a part de les conseqüències a nivell sanitari, va donar peu a la primera ampliació més important del centre després de més de 30 anys, amb un edifici construït amb estructures prefabricades que va passar a ser conegut com Arnauet. I ara es troba en plena construcció el que serà el segon immoble més important, que acollirà totes les consultes externes i, d’acord amb les previsions marcades, estarà acabat a finals d’aquest any.