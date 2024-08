Gardeny: d’escenari d’històries de la mili a centre de tecnologia i investigació capdavanter

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El turó de Gardeny va acollir la caserna de l’Exèrcit a Lleida durant mig segle, període en què milers de joves van haver de fer allà el servei militar. Va ser estrenat el 1946, després que l’ajuntament cedís els terrenys a l’Estat a canvi de recuperar la Seu Vella, que fins llavors servia de caserna. L’Exèrcit va arriar definitivament la seua bandera de les instal·lacions el 29 de juny de 1996 i dos anys després el ministeri de Defensa les va vendre a la Paeria per 16,3 milions d’euros.

Vista aèria de part de les instal·lacions militars.SEGRE

Milers de joves van fer la mili en aquesta caserna, que va ser operativa 50 anysSEGRE

La transformació del recinte va començar el 2004 quan es van posar en marxa les obres per habilitar el parc científic i tecnològic, ara denominat Parc Agrobiotech, en el qual hi ha empreses i institucions, que sumeixin més de 1.500 treballadors. El parc només ocupa una part de l’antiga caserna d’Artilleria. Al llarg dels anys també es van habilitar diversos immobles, i es van construir el Fruitcentre –centre d’investigació fructícola– i el centre audiovisual Magical, entre altres equipaments.

Gardeny en l’actualitat.Magdalena Altisent

Encara hi ha edificis i espais buits i deteriorats, com l’antiga Capitania d’Infanteria o el recinte que va acollir durant diversos anys una discoteca. Paral·lelament, hi ha hagut actuacions de millora en el Castell dels Templers i l’església annexa, que van guanyant progressivament visitants, mentre que el Museu de la Ciència i el Clima s’esllangueix.