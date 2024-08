Una carretera d'accés a la ciutat reconvertida en una via més urbana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’avinguda Rovira Roure era –tret del tram inicial entre Ricard Viñes i el passeig de Ronda– més aviat una simple carretera d’entrada a la ciutat i, de fet, forma part de l’N-240, que prossegueix per Ronda en el tram urbà. A mitjans de la dècada dels noranta l’ajuntament va portar a terme una reforma des de Ronda fins a l’altura de l’hospital Arnau de Vilanova, que va incloure la construcció d’una rotonda a l’encreuament amb Onze de Setembre, que va suposar l’inici de transformació en una via més urbana, i més endavant es van plantar arbres a la mitjana i les voreres. El 2008 també es va habilitar una gran rotonda just després de l’Arnau, per a la connexió amb la nova avinguda de Pinyana, que connectava Rovira Roure amb Alcalde Porqueres, a Balàfia. I paral·lelament, el desenvolupament urbanístic de la nova Ciutat Jardí va donar peu a la instal·lació al peu de Rovira Roure de diversos grans establiments comercials que han acabat comportant l’última remodelació significativa d’aquesta via, amb el desdoblament de la calçada des de l’altura de la rotonda de l’avinguda de Pinyana fins a la situada al costat de l’església de Montserrat, actuació que va provocar la supressió de l’antiga mitjana. Aquesta obra va ser executada l’any passat pel grup Bon Preu, ja que era condició sine qua non perquè pogués obrir un minihíper a Ciutat Jardí.