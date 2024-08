Recuperació pionera de l'estany més gran de la Catalunya interior

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La recuperació de l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana va deixar de ser un somni el 2005, quan l’aigua va tornar a inundar la zona on es trobava un antic llac que va ser dessecat el 1951 per convertir els terrenys en camps de cultiu. Va ser un procés llarg que es va iniciar el 1993 quan els consistoris d’Ivars i Vila-sana, el consell comarcal del Pla i la diputació de Lleida van firmar un protocol de recuperació d’aquesta zona humida. El 1995 el departament de Medi Ambient va aprovar el pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’estany. El 2002 es va constituir el Consorci de l’Estany i a finals d’aquell mateix any i principis del 2003 es van adquirir les finques necessàries per a la recuperació, que es va iniciar amb treballs com el trasllat de la línia elèctrica, moviment de terres i la construcció de miradors i embarcadors. El 2005 es va iniciar el procés d’ompliment, que va culminar el 2009. Ara, l’estany, alimentat amb aigües del canal d’Urgell, és un dels principals punts d’interès del Pla d’Urgell, ja sigui des d’un punt de vista turístic com mediambiental. A la zona viuen unes 266 espècies d’aus, per la qual cosa experts i aficionats a l’ornitologia s’hi reuneixen habitualment. També habiten les seues aigües tortugues d’estany o llúdries. És l’estany més gran de la Catalunya interior, amb un total de 168 hectàrees de superfície.