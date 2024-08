Cervera: on carrers i places amaguen racons farcits d'històries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A dalt, la imatge de les obres dels jutjats el 1985 i, a baix, l’actual edifici. - X.S. A dalt, la imatge de les obres dels jutjats el 1985 i, a baix, l’actual edifici. - X.S. A dalt, la imatge de les obres dels jutjats el 1985 i, a baix, l’actual edifici. - X.S. A dalt, la imatge de les obres dels jutjats el 1985 i, a baix, l’actual edifici. - X.S. A dalt, la imatge de les obres dels jutjats el 1985 i, a baix, l’actual edifici. - X.S. A dalt, la imatge de les obres dels jutjats el 1985 i, a baix, l’actual edifici. - X.S.

El 1895 es van instal·lar en una part de l’edifici de l’antic col·legi major per a estudiants sense recursos de Cervera els jutjats i presons del partit judicial. En aquell penal havia mort abans de la Guerra Civil el pare de l’historiador Josep Benet en mans d’un policia de la ciutat. El 1982, quan tot apuntava al tancament dels jutjats de Cervera, l’alcalde Joan Salat va aconseguir a través del diputat del PP de Guissona Jaume Barnola 10 milions de pessetes per reconstruir la seu. La imatge (a dalt, esquerra) és del 1985. Durant les obres els jutjats es van instal·lar provisionalment al carrer Hospital.Cervera va perdre el 2007 el pas a nivell amb barreres que unia l’avinguda de Manresa i el carrer Vidal de Montpalau. A canvi, els alcaldes Salvador Bordes (recentment mort) i Joan Valldaura van negociar tres passos soterrats a la via del tren. També es va reformar l’accés a l’edifici del Sindicat, que el 1997 el seu propietari, Vall Companys, havia venut a la ciutat per una pesseta.La millor imatge de Cervera des de l’A-2 és la vista de les seues muralles medievals. En la fotografia es contempla el Portal dels Pous, que va ser renovat en la dècada dels anys 90 gràcies a una subvenció de gairebé 300 milions de pessetes que va aconseguir a Madrid l’edil del PP Ramon Sisquella, soci de govern de l’alcalde ja mort Ramon Balcells, de CiU.