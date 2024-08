Catalunya incorpora novetats en la vacunació contra la tos ferina, el rotavirus i el VPH

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que està treballant per disposar del nou calendari de vacunacions per al 2025, en el que està previst que s’incorporin la vacunació contra la tos ferina als adolescents als 11-12 anys; contra el rotavirus als infants nascuts a partir de gener de 2025; i addicionalment, durant l’any 2025 s’iniciarà la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) de tots els nois no vacunats que hagin passat 6è de primària i fins als 18 anys (inclosos).

Vacuna contra la tos ferina a partir dels 11-12 anys

Tenint en compte la situació epidemiològica d’augment de casos de la tos ferina a l’àmbit internacional, estatal i a Catalunya, el Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut va recomanar la substitució de la dosi als 14 anys d’edat de la vacuna antidiftèrica i antitetànica per una dosi als 11-12 anys de la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica (tos ferina). Amb aquesta modificació, es realitzarà una captació dels nois i noies no vacunats entre els 11-12 anys i els 14 anys.

El Departament de Salut va acceptar la recomanació i va iniciar els processos per portar-la a terme (tramitació inclusió al calendari, reserva pressupostària, inici de processos de contractació). Aquesta mesura es farà efectiva a partir de la publicació del nou calendari i durant el curs escolar 2024-25 (durant els mesos d’abril i maig de 2025).

A Catalunya s’havia observat un descens ininterromput del nombre de casos de tos ferina des de l’any 2015 fins a l’any 2022, quan es van diagnosticar només 65 casos a tot el territori. No obstant això, des d’aleshores s’ha registrat un notable ascens, amb 567 casos l’any 2023 i 11.614 casos durant els quatre primers mesos de 2024. Aquest augment de casos s’ha produït especialment per l’increment de contagis en la franja d’edat dels 5 als 14 anys i, especialment, entre els 10 i els 14 anys.

La tos ferina és una malaltia infecciosa que pot afectar totes les edats causada pel bacteri bordetella pertussis. El símptomes més característics varien segons l’edat, sent en menors de 3 mesos d’edat habitualment semblants a un refredat o tos d’uns dies de durada amb poca o gens de febre. En els més grans, apareixen paroxismes de tos seca de llarga durada, exacerbats durant la nit, que poden durar diverses setmanes.

En nadons, la tos ferina pot ser greu i presentar complicacions (crisis d’apnea, cianosi, sèpsia, pneumònia i encefalopatia), deixar seqüeles o inclús ser mortal.

A Catalunya, la tos ferina està inclosa al calendari de vacunacions als 2 i 4 mesos com a primovacunació amb vacuna hexavalent, i als 11 mesos un record també amb hexavalent, així com una segona dosi de record als 6 anys. Addicionalment, es recomana la vacunació a les dones embarassades per tal de protegir als nadons fins que inicien la vacunació. La vacunació és la principal mesura preventiva, però, tot i això, no protegeix durant tota la vida. Per aquest motiu és important rebre totes les dosis recomanades.

Immunitzar els nadons contra el rotavirus

La gastroenteritis aguda (GEA) d'origen víric és una de les patologies més freqüents en l'àmbit pediàtric i ocasiona un alt consum de recursos. La infecció per rotavirus (RV) és una de les causes més freqüents de GEA a escala mundial, inclòs en el nostre entorn. La simptomatologia habitual inclou diarrea, nàusees i/o vòmits i, de vegades, febre alta.

La gran majoria dels casos de RV es notifiquen en menors de 5 anys i entre les complicacions que pot ocasionar hi ha la deshidratació greu, amb pèrdua d'aigua corporal entre el 10 i el 15%, les alteracions hidroelectrolítiques i de l'equilibri àcid-base i les complicacions neurològiques, més freqüents en els dos primers anys de vida. Tenint en compte l’impacte de la infecció i les possibles complicacions, a Catalunya, està previst que s’inclogui la vacunació contra el rotavirus a tots els infants nascuts a partir de gener de 2025. Aquesta vacunació es va aprovar a nivell estatal el gener d’enguany i està previst que tots els territoris de l’Estat incloguin la vacuna abans de finals de 2025.

Més protecció contra el VPH

La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) s’administra actualment a Catalunya a totes les noies i tots els nois als 11-12 anys (a 6è d’educació primària), amb una pauta de vacunació de dos dosis a aquesta edat. No va ser fins al curs escolar 2022-2023 que es va incorporar la vacunació també per als nois (nascuts l’any 2011), perquè anteriorment aquesta vacuna s’administrava únicament a les noies.

A partir del proper curs proper curs escolar 2024-25 està previst que s’administri una única dosi de vacuna contra el VPH als nois i noies a 6è de primària, ja que, en la darrera reunió de la Comissió de Salut Pública del juliol de 2024, es va aprovar canviar la pauta de 2 dosis a 1 dosi en els grups en què es recomana la vacunació (a les noies i als nois fins els 25 anys d’edat).

Addicionalment, durant l’any 2025 s’iniciarà la vacunació de tots els nois que hagin passat 6è de primària i fins als 18 anys d’edat (inclosos) que no estiguin vacunats encara. Cal tenir recordar, que la vacunació en nois es va iniciar en els nascuts l’any 2011, per tant ara s’oferirà a tots els nois nascuts entre 2007 i 2011.