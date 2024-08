Diumenge gran de diversió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seu d'Urgell. Vint joves i cent ballarins adults van participar ahir en el Ball Cerdà. - PAU PASCUAL

Una vintena de poblacions lleidatanes han celebrat aquest cap de setmana la seua festa major i ahir van viure’n el colofó o dia gran. Una de les més multitudinàries és la de la Seu d’Urgell, que va celebrar al matí el seu icònic Ball Cerdà, en el qual van participar vint joves ballarins i cent més d’adults. Els seus orígens, com a variant del Ball Pla, no s’han determinat amb exactitud però es té coneixement que s’havia ballat al segle XIX i la primera referència trobada en premsa és del 1916. La jornada dominical va estar marcada per la gastronomia, la música i l’animació. A Algerri, els veïns van posar el fermall d’or a les seues festes en honor a Sant Bartomeu amb una missa, sardanes, un vermut popular, una festa de l’escuma i un ball amb l’orquestra Saturno. També es van acomiadar dels festejos a Sidamon, on hi va haver un vermut musical a càrrec d’Eva Gimeno i un xou de màgia. Per la seua part, el barri de Balàfia de la ciutat de Lleida va tancar tres dies de celebració amb un mercat d’intercanvi de llibres a la plaça Jardins de les Magnòlies i una paella popular que va congregar desenes de veïns, entre altres propostes.