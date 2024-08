El barri darrere de l'estació on els nous pisos han escombrat les indústries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La nau de Pinsos Dies abans de ser demolida. A baix, els pisos actuals. - ELENA VALLÉS

Pardinyes és un barri on durant molt de temps l’activitat industrial va tenir gairebé tant pes com la residencial. Fins a finals dels vuitanta, aquesta última es concentrava en l’entorn de l’estació del ferrocarril i en el seu nucli antic, entre els carrers Tarragona i Sant Pere Claver. Els dipòsits de gas de la ciutat i la fàbrica Piensos Porta es trobaven entre les dos zones, i la fàbrica de galetes Virginias i la de Pinsos Dies limitaven amb la primera. Eren les principals instal·lacions industrials, però n’hi havia més. La primera a ser desmantellada va ser la de Gas Lleida. Després, el 1998, va ser el torn de Piensos Porta, que va tancar després d’haver passat a les mans del grup francès Doux, deixant pas a 150 pisos i una plaça. El boom immobiliari va propiciar que el 2006 Pinsos Dies, a la cantonada de Baró de Maials i Camí de Corbins, tanqués i fos venuda a un promotor que preveia construir un bloc de pisos. Tanmateix, la crisi va esclatar quan les obres estaven a mig fer. Poc després, van quedar aturades i la constructora va fer fallida. Finalment, una firma de l’entitat bancària que va assumir la propietat les va acabar. I l’última a desaparèixer ha estat Virginias, entre Camí de Corbins i Pintor Garcia Lamolla. Va tancar el 2019 i la nau va ser enderrocada l’any passat. El titular és una empresa que té llicència per construir-hi una residència geriàtrica de 140 places.