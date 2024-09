Consum demana de retirar diversos lots de vi negre d’estiu La Casera per la presència de fragments de vidre

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), adscrita al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda la 2030, ha demanat la retirada de diversos lots dels productes 'Vi Negre d’estiu llimó', 'Vi Negre d’estiu llimó 0,0' i 'Vi Negre d’estiu gasosa' de la marca La Casera per la possible presència de fragments de vidre. En cas de tenir aquests productes afectats a casa, l’AESAN demana de no consumir-los.

Pel que fa a 'Vi Negre d’estiu amb llimó', els lots afectats són els següents: 1041024197, amb data caducitat del 15/07/2025; 1041024198, amb data caducitat del 16/07/2025; 1041024199, amb data caducitat del 17/07/2025; 1041024200, amb data caducitat del 18/07/2025; 1041124222, amb data caducitat del 09/08/2025; 1041124223, amb data caducitat del 10/08/2025; i 1041024239, amb data caducitat del 26/08/2025.

Els lots afectats del 'Vi Negre d’estiu llimó 0,0' són: 1041024200, amb caducitat el 18/07/2025, i el 1041224201, amb caducitat el 19/07/2025. Finalment, els lots afectats del 'Vi Negre d’estiu gasosa' són: 1041224201 (amb data caducitat del 19/07/2025) i 1041324221 (amb data caducitat el 08/08/2025).

La mateixa empresa ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació i a fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs. L’AESAN ha estat informada a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI).

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes d’Andalusia, Astúries, Aragó, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Illes Canàries, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, País Basc i Comunitat Valenciana, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI, per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.