Lleida commemora la lluita veïnal

La Paeria va inaugurar ahir dos plafons commemoratius sobre l’antic Camp d’Esports de la Joventut Republicana, davant de l’entrada de l’hospital Santa Maria a l’avinguda Rovira Roure, i sobre la lluita veïnal per frenar projectes immobiliaris durant la transició democràtica a la plaça del Clot de les Granotes. Va ser el primer acte públic del nou director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, que va assegurar que “aquesta legislatura continuarà amb els eixos de l’anterior en memòria democràtica” i que “accelerarem els tràmits per aprovar com més aviat millor la nova llei de memòria democràtica, que ja estava molt avançada”. Sobre les lluites veïnals iniciades el 1977 al Clot, va celebrar que “rememorar el que va passar és fer memòria antifranquista perquè no torni a ocórrer, així com crear identitat local i cohesió de barri”.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que les plaques han de servir per “avançar en el respecte als espais” i per “explicar als nostres fills i nets el que ha passat a cada racó de la ciutat”. Per la seua part, el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes va destacar la importància de “reimpulsar la memòria” dels veïns que van viure els fets, “però també de les noves generacions perquè no es perdin en l’oblit”. La també tinenta d’alcalde Carme Valls, veïna del Clot, va recordar les mobilitzacions com un “espai de les dones, que estaven al capdavant de la lluita”.Finalment, l’historiador i professor de la UdL Joan Sagués, autor dels textos dels plafons, va assegurar que la placa del Clot de les Granotes “reflecteix l’esperit de l’època, en la qual la participació ciutadana va ser fonamental” per frenar l’“especulació immobiliària en una zona que s’havia promès que seria per a usos públics”.Així mateix, el plafó de memòria històrica de la passarel·la dels Camps Elisis, que la setmana passada va ser arrancat i llançat al riu, ja ha estat reposat de nou.