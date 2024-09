Quines navalles són legals? Això diu la normativa sobre armes blanques

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La legislació que regula l’ús de navalles a Espanya està clarament definida al Reglament d’Armes. Segons aquesta normativa, totes les navalles no automàtiques, d’un sol tall, amb fulles que no superin els 11 centímetres de longitud, són considerades legals. Exemples comuns de navalles permeses inclouen les navalles de supervivència, suïsses, multiusos, Albainox, Opinel i tàctiques.

No obstant, encara que la seua tinença és legal, portar aquestes navalles està restringit en certs espais públics. Segons l’article 146 del Reglament d’Armes, queda prohibit portar armes blanques, incloses navalles, fora del domicili, lloc de treball o per a activitats esportives. Portar una navalla en llocs de reunió o esbarjo podria comportar sancions si no es justifica la seua necessitat.

En cas de portar navalles prohibides o d’excedir les regulacions, les sancions varien des de multes lleus de fins 300,52 euros per infraccions menors, fins 30.050,61 euros per infraccions greus, com portar una arma blanca en llocs públics o de lleure. Les navalles amb fulles majors a 11 centímetres només es permeten amb finalitats de col·leccionisme o decoració dins del domicili.