Es descobreix la destinació del polèmic viatge del Rei Frederic de Dinamarca mentre la seua mare era a l’hospital

Fa uns dies va saltar la notícia de l’ingrés hospitalari de Margarida de Dinamarca. La reina, de 84 anys, va ingressar d’urgència en un centre mèdic després de caure.

Un accident que va deixar preocupats als danesos i que va aixecar una important polèmica al país quan la corona va emetre un comunicat confirmant que el rei Frederic no tenia intenció de visitar la seua mare convalescent ja que era "fora del país en un viatge privat".

Davant del secretisme es van disparar les especulacions i ara el diari alemany Siegener Zeitung ha revelat que el monarca era a Alemanya, on va assistir a un esdeveniment automobilístic en companyia del seu cosí, el príncep Gustav Sayn-Wittgenstein, i la seua esposa, l’escriptora Carina Axelsson.

Dijous passat Frederic de Dinamarca va admetre que no havia visitat la seua mare a l’hospital, encara que sí que havia parlat amb ella per telèfon. "La meua mare està ben ateses les circumstàncies. Gràcies per fer la pregunta. Ella està bé al Rigshospitalet i està en bones mans", va afegir. "Està ben, ateses les circumstàncies", han afirmat, ja que la reina ha patit una "lesió a les vèrtebres del coll i fractura de la mà esquerra".

Divendres, la casa reial danesa va emetre un comunicat informant de l’alta de la reina Margarida. En el mateix asseguraven que ja es trobava a casa, on ara haurà de descansar durant una bona temporada.