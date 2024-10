Elon Musk assegura que Tesla començarà a produir el taxi autònom Cybercab el 2026

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Elon Musk va presentar aquest dijous a Los Angeles el Cybercab, el taxi sense conductor de Tesla, que l’empresari preveu que començarà a ser produït el 2026 i amb un preu inferior a 20.000 dòlars.

Musk va afegir que el Cybercab revolucionarà el transport de persones perquè el seu cost per quilòmetre serà 20 centaus, una cinquena part del d’un autobús públic.

"Serà increïble", va declarar l’empresari que va arribar a la presentació del vehicle com a passatger d’un Cybercab després de navegar sense conductor els carrers dels estudis de Warner Bros. a Los Angeles.

Musk va explicar que el vehicle, un automòbil estilitzat platejat de dos portes les bateries de les quals es recarreguen per inducció en comptes de connectar-se amb un endoll, no te ni amb volant ni pedals d’acceleració o frenada.

"Salvarà vides, moltes, i evitarà lesions", va afirmar entre els crits d’aprovació de l’audiència que va assistir per invitació a l’esdeveniment.

L’empresari va assegurar que els vehicles autònoms seran 10 vegades més segurs que els automòbils conduïts per humans.

I va insistir que el robotaxi Cybercab començarà a ser produït per Tesla el 2016, "diguem abans de 2027", va puntualitzar, encara que també va reconèixer que en el passat havia estat "optimista" sobre les dates de comercialització dels seus productes.

L’esdeveniment, denominat 'We, Robot´ i que Musk va qualificar com "una festa", va començar amb gairebé una hora de retard per una emergència mèdica (una de les persones que assistia a la presentació es va desmaiar). El mateix Musk va informar de les raons del retard a través de la xarxa social X, que és de la seua propietat.

Després de la presentació, Tesla va posar a disposició del públic 50 vehicles sense conductor, entre unitats de Cybercab i dels automòbils que ja comercialitza Tesla com Model 3 i Model Y, perquè els provessin i sentir "el que les ciutats seran en el futur".

Durant l’esdeveniment, Tesla també va mostrar el prototip d’un autobús autònom capaç de transportar 20 persones així com Optimus, el robot que Musk assegura que estarà a la venda a curt termini amb un preu d’entre 20.000 i 30.000 dòlars per unitat.

"Probablement costarà menys que un cotxe. És la meua predicció a llarg termini", va assegurar per afegir a continuació que Optimus "serà capaç de fer qualsevol cosa, des de ser un professor a cuidar nens, tallar la gespa, fer la compra o simplement ser el seu amic o preparar begudes".

De totes aquestes habilitats, l’única que les unitats d’Optimus van demostrar durant l’esdeveniment va ser preparar begudes adornades amb barrets texans. I ballar en una gàbia al ritme de la música disco de l’esdeveniment.