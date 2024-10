Els panellets més ràpids: recepta exprés per disfrutar del Dia de Tots Sants

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada del Dia de Tots Sants, els panellets tornen a ser els protagonistes a moltes cases. Aquests petits dolços, típics de la festivitat, tenen una llarga tradició en la cultura gastronòmica catalana i són ideals per a disfrutar amb família i amics. Però si vas just de temps, no et preocupis: et portem una recepta de panellets ràpids que no sacrifica sabor i que podràs fer en un tres i no res.

Ingredients ràpids i accessibles:

250 g d’ametlla molta

150 g de sucre

1 patata petita cuita (o moniato)

1 ratlladura de llimó

1 ou

Pinyons, coco ratllat o ametlla laminada (per decorar)

Preparació en 5 senzills passos

Cocció ràpida de la patata: Per estalviar temps, pots coure la patata al microones en només 5 minuts. Una vegada cuita, tritura-la fins a obtenir un puré suau. Si prefereixes utilitzar moniato en lloc de patata, també és una excel·lent opció, ja que aportarà un toc més dolç.

Barreja els ingredients: En un bol, combina la patata amb l’ametlla molta, el sucre i la ratlladura de llimó. Barreja bé fins que la massa sigui homogènia.

Forma els panellets: Divideix la massa en petites porcions i dona’ls forma redona. Si fas diversos tipus de panellets, separa diferents quantitats de massa per a cada variant: uns per a pinyons, altres per a coco, etc.

Decora els panellets:

Panellets de pinyons: Passa les boletes pels pinyons i pressiona perquè s’adhereixin.

Panellets de coco: Barreja la massa amb coco ratllat.

Panellets d’ametlla: Cobreix les boletes amb ametlla laminada o triturada.

Forn exprés: Preescalfa el forn a 200 ºC i posa-hi els panellets durant 8-10 minuts. La calor forta garanteix que es daurin ràpidament, però sense perdre la textura suau. Ves amb compte de no deixar-los massa temps, ja que podrien quedar secs.

En tan sols uns minuts podràs disfrutar d’uns panellets casolans, perfectes per celebrar Tots Sants. Aquesta recepta ràpida és ideal per a aquells que, encara que tenen poc temps, no volen renunciar al sabor d’aquest tradicional dolç.

Origen i tradició

L’origen dels panellets es remunta al segle XVIII, quan la seua elaboració estava lligada a cerimònies religioses i es realitzaven en monestirs i fleques. Al principi, eren un aliment preparat per a les ofrenes religioses a causa de la seua llarga durabilitat, ja que els ingredients principals, com l’ametlla i el sucre, es conservaven bé durant molt temps. Aquests dolços mediterranis, amb una base d’ametlla, eren ideals per a les llargues cerimònies de Tots Sants i, amb el temps, es van popularitzar entre la població.