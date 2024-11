Ni Black Friday ni Cyber Monday: Què és i quan se celebra el Single’s Day?

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’esperat Black Friday a punt d'arribar, molts consumidors ja compten els dies per aprofitar els seus grans descomptes, però, pocs saben que hi ha una altra data d’ofertes destacades que arriba abans: el Single’s Day o Dia del Solter. Aquest esdeveniment és un dels dies més importants de descomptes a nivell mundial. A mesura que la seua popularitat ha crescut, nombroses botigues i marques internacionals han començat a sumar-s'hi i ofereixen descomptes comparables o fins i tot superiors que els del Black Friday en algunes categories de productes.

El Single’s Day se celebra cada any l’11 de novembre. Aquest esdeveniment, una de les dates de descomptes més elevats a nivell global, ha guanyat popularitat a molts altres països, inclòs Espanya.

El Single’s Day es va originar a la Xina. Al país asiàtic, el número 1 és interpretat com un arbre sense fulles, la qual cosa simbolitza la solteria segons la cultura popular xinesa. Igual com el 14 de febrer és el dia de Sant Valentí, un 11 de novembre diversos estudiants xinesos van reivindicar que estaven solters fent-se regals. Una broma que va arribar a orelles de gegants xinesos del comerç com AliExpress o AliBaba, que van iniciar campanyes de descomptes per a aquest dia a través del "Shopping Festival". L’acollida va ser tan bona que aquestes i altres companyies van començar a presentar campanyes a nivell mundial amb un enorme èxit: el 2021, el Single’s Day als Estats Units i Europa va triplicar les xifres del Black Friday. Un èxit comercial que continua creixent, també a Occident.

Companyies com AliExpress, Shein i Huawei solen presentar promocions amb descomptes que en alguns casos arriben fins al 50% o més en productes seleccionats. En plataformes com AliExpress, les ofertes de vegades s’allarguen durant les dos primeres setmanes de novembre, de manera que permeten aprofitar les rebaixes per un període més llarg.

El Single’s Day és una alternativa interessant al Black Friday per als qui desitgen avançar les seues compres nadalenques i trobar productes a preus reduïts sense esperar fins finals de mes.

Diverses marques i establiments amb presència a Espanya ja ofereixen aquests dies els seus descomptes per al Single’s Day.

Les ofertes solen cobrir una àmplia gamma de categories: