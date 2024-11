Dos lleidatans repeteixen entre els cent més rics d’Espanya a la llista Forbes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

José Llorens Torra, amb un patrimoni de 1.100 milions d’euros, i Joan Planes, amb 375 milions, són els únics lleidatans amb presència a la llista d’Els cent espanyols més rics, publicada aquest dimarts per la revista Forbes. Llorens, natural de Sedó, és el principal accionista de Llotor SL, un hòlding que té més de 80 firmes. La seua empresa principal és Epsa International SA, una companyia de subcontractació d’obres. La revista indica que l’últim any Llorens, que anys enrere havia estat l’únic lleidatà a aparèixer en aquesta llista, ha elevat el seu patrimoni en 200 milions d’euros.

Per la seua part, Planes, natural d’Estamariu, se situa al lloc 94 amb un patrimoni de 375 milions, 25 més que l’any passat, segons Forbes. Malgrat el creixement del seu patrimoni aquest any, Planes es manté en la mateixa posició en el rànquing. Ell és fundador i president de l’empresa Fluidra, dedicada al desenvolupament d’aplicacions sostenibles per a l’ús de l’aigua, i posseeix un 7% de l’empresa actualment, la qual cosa equival a una xifra que supera els 280 milions d’euros. A més, compta amb participacions en altres companyies, com Dispur SL, sent amo en aquest casdel 33% de la societat, apunta la revista.

Per la seua part, Amancio Ortega i la seua filla Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig i Isak Andik se situen com les cinc grans fortunes espanyoles. En concret, la suma de les 100 fortunes espanyoles el 2024 ascendeix als 250.400 milions d’euros, la qual cosa implica un increment del 27,7% respecte a l’any passat. Fa una dècada que Amancio Ortega, l’accionista majoritari d’Inditex, encapçala aquesta classificació, amb una fortuna que ha crescut un 46,9% en comparació al 2023 i suma un patrimoni de 120.200 milions, marcant un nou rècord que el situa com la novena persona amb més patrimoni del món, darrere dels fundadors de Google. Darrere d’ell se situa la seua filla Sandra, l’única dona entre els cinc primers llocs de la llista, la fortuna de la qual creix un 46%, fins als 10.400 milions d’euros.

El president de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, tanca el top 3, amb una fortuna valorada en 7.100 milions, que s’ha revaloritzat un 20%, des que la seua companyia va canviar de seu fiscal als Països Baixos. Pel seu costat, el president de Mercadona, Juan Roig, ascendeix a la quarta posició, amb una riquesa de 5.800 milions, que creix un 49%, mentre que al lloc cinc hi ha Isak Andik, cofundador i president de Mango, amb 4.500 milions de patrimoni