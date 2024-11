Costa aprendre català?

El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ El veneçolà Egde Villalobos i la peruana Daniella Basurco, a la seu del Consorci a Lleida. - JOAN GÓMEZ

El Consorci per a la Normalització Lingüística a Lleida pràcticament ha doblat el nombre d'alumnes inscrits en l'última dècada, fins a gairebé els 4.000. L'últim trimestre d'enguany ha arrancat amb 1.407 places ocupades i llistes d'espera mínimes, a diferència de la demanda de cursos superada a Barcelona, cosa que va aixecar nombroses crítiques.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a les comarques de Lleida pràcticament ha doblat en els últims deu anys el nombre d’inscrits als cursos de català. Dels poc més de 2.200 alumnes matriculats el 2015 es va passar l’any passat als gairebé 4.000, una tendència a l’alça que es manté en l’inici d’aquest nou curs. Així, el primer trimestre de la nova temporada va arrancar al setembre amb més de 1.400 inscrits, xifra que si es manté en les pròximes finestres de matrícula del gener i l’abril superaria al final de curs 2024-2025 els 4.200 alumnes. Així ho destaca la directora del CPNL de Lleida, Balbina Escolà, satisfeta després de superar la caiguda experimentada en els anys més durs de la pandèmia. “Fins al 2019, el CPNL a les comarques de Lleida comptava amb una mitjana anual d’uns 2.200 alumnes, però la covid del 2020 va provocar una caiguda de matriculacions, sobretot de l’activitat presencial, i es van incrementar llavors els cursos online”, explica la responsable del centre lingüístic de Lleida. A partir del 2022, les inscripcions presencials van fer un salt fins a les xifres actuals que, a la pràctica, signifiquen un ple en els cursos programats, sobretot en els de nivell inicial, bàsic i elemental. Això sí, Escolà assegura que al CPNL de Lleida no s’han patit els problemes de matriculació que es van donar a Barcelona el mes de setembre passat.

El Sindicat de Manters, una organització popular de migrants venedors ambulants (els denominats top-manta) sorgida a Barcelona l’any 2015, va denunciar a les xarxes socials que era “gairebé impossible” apuntar-se a les classes de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Fins i tot ironitzaven que “és més difícil inscriure’s en les classes de català que aconseguir entrades per a Oasis”, posant de manifest la dificultat de matricular-se amb només dos jornades hàbils per fer-ho, i només en horari laboral. En aquest sentit, la seu del CPNL a la capital catalana es va veure envoltada d’enormes cues, que també es van repetir a nivell virtual amb llargs temps d’espera per inscriure’s a través del web. Fins i tot la portaveu del Govern català, Sílvia Paneque, va admetre les

Llistes d’espera aquest 2024 de més de 9.000 persones per als cursos, sobretot a Barcelona

dificultats per apuntar-se als cursos de català; va afirmar que “el Govern és conscient d’aquesta carència i distorsió” i va garantir que la nova conselleria de Política Lingüística treballa per implementar els canvis necessaris per tal de “poder donar sortida a totes les necessitats”.

A Lleida, en canvi, no es va produir aquesta allau de sol·licitants de matrícula. Des del CPNL confirmen que també es va obrir una finestra de dos dies, el 16 i 17 de setembre, per a les matrícules presencials. “Amb aquestes dos jornades en tenim prou per omplir les 605 places amb les quals comptem per trimestre. El primer dia sí que vam haver d’allargar l’horari per atendre totes les persones que van venir, però no deixem ningú de la cua fora”, asseguren.

A més, també recorden que es tracta de cursos trimestrals, per la qual cosa si es dona el cas d’algú que no es pot apuntar per a aquestes classes d’octubre a desembre, s’obriran de nou les matrícules al gener, la qual cosa es traduiria en una espera de només tres mesos.La realitat és radicalment diferent, sobretot a Barcelona. La setmana passada es va conèixer que als cursos presencials de català del Consorci a tot Catalunya, més de 9.000 persones han quedat en llista d’espera al llarg d’aquest 2024, una xifra que s’explica davant l’increment de sol·licituds des de l’any 2019 (més de 10.000) davant d’una oferta de places que només ha crescut des d’aleshores en unes 1.500. Ciutats com Barcelona, Manresa, Tortosa, Igualada, Vic, Figueres, Terrassa, Sabadell i Girona lideren aquest rànquing negatiu de persones que volen aprendre català al Consorci, però que es queden fora per falta de places.A les comarques de Lleida, tanmateix, amb prou feines es queden sol·licitants desatesos ja que la demanda està equilibrada amb l’oferta de cursos. El mateix conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, va admetre la disfunció i va assegurar que s’està treballant en un “rellançament” del Consorci per “no deixar ningú fora”.

Hi ha cues a Lleida per apuntar-se als cursos?

Les primeres hores del primer dia ve molta gent, però amb les dos jornades de matrícula presencial sempre en tenim prou per a les places que tenim. I si hem d’allargar l’horari no passa res, no deixem ningú fora.

Resulta més difícil fer-ho online?

Per a això oferim l’atenció presencial, sobretot per als que volen matricular-se als cursos d’iniciació i bàsic.

Quin és el perfil d’alumnes?

En els cursos bàsics, gent nascuda fora de Catalunya. Ara bé, fa uns anys els cursos intermedi, de suficiència i superior estaven copats per alumnes nascuts a Catalunya, amb molts funcionaris per acreditar el títol de C1 o C2. Actualment, cada vegada més, aquests nivells compten també amb nascuts fora de Catalunya amb família i treball estable.

Són cars els cursos?

L’inicial i els bàsics (A1 i A2) són gratuïts. A partir del B1 es paga, però hi ha subvencions i molts descomptes.

La jove de Nador Ibtissam Hamzaoui va arribar fa dos anys i mig a Bell-lloc d’Urgell i va tardar poc a voler aprendre català. Quan va poder es va inscriure en un curs presencial de nivell A2, que va fer a Mollerussa, i actualment rep classes de B2 a Bell-lloc mateix, els dimarts i dijous cap al vespre. “Ningú de la meua família parlava el català ni coneixíem res de la zona. Però no vaig dubtar a voler aprendre aquesta llengua. Penso que és a mig camí del castellà, del qual tenia nocions bàsiques, i del francès, que ja parlava al Marroc. Això m’ha ajudat a aprendre’l més ràpid. A part, m’agrada. Per a mi, ha estat més fàcil escriure’l que parlar-lo. Però ara ja sempre parlo català: l’utilitzo per anar al supermercat o parlar amb veïns. Els meus germans petits també l’aprenen al col·legi i el meu pare també ha començat amb un curs inicial. Practicar-lo cada dia fa que cada vegada sigui més fàcil, perquè els principis sempre són difícils. Parlar català és gairebé com començar una nova vida.” Aquesta jove de 20 anys cursa també estudis informàtics a l’Aula d’Adults de Mollerussa. “Parlar català em permet formar-me perquè l’objectiu és poder anar a la universitat. Quan comences a aprendre i formar-te, ja no pots parar”, remarca.

Al Pla d’Urgell, els cursos de català estan coordinats pel Servei de Català del consell comarcal. “No vaig tenir problemes per inscriure’m en tots els cursos en què he participat. Els vaig descobrir a través de les xarxes socials i també l’ajuntament em va facilitar la tramitació perquè hi pogués accedir. Quan acabi aquest curs, continuaré amb altres nivells i poder fer-ho aquí al poble està molt bé, perquè no tens necessitat de desplaçar-te per aprendre”, explica satisfeta.

Augmentar les perspectives laborals. Aquest és un dels motius de pes de bona part dels alumnes inscrits als cursos inicials i bàsics de català que imparteix el Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida. Així ho reconeixen la peruana Daniella Basurco i el veneçolà Egde Villalobos, que fa menys d’un any que viuen a les comarques de Lleida i han començat aquest últim trimestre de l’any a seguir les classes del primer curs de català bàsic.

Daniella Basurco, de 26 anys, assegura que “soc una amant dels idiomes”. De fet, és traductora d’anglès i francès al castellà i explica que “estudio llengües que procedeixen del llatí i se’m fa fàcil recordar l’ortografia del català”. Fa tres anys que és a Espanya, primer a Madrid, però des de finals de setembre està establerta a les Borges Blanques amb el seu nòvio lleidatà, que va conèixer a la capital espanyola. “Sabia que aquí es parlava català i, com que m’encanten els idiomes, vaig acabar apuntant-me a aquest curs a Lleida. De fet, ho vaig fer quan encara vivia a Madrid, a través de l’ordinador”, comenta aquesta alumna peruana, que revela que “m’havia preparat a través d’una aplicació al mòbil abans d’aterrar a Catalunya”.Basurco està esperançada a obrir-se camí professional en el terreny audiovisual: “Cada vegada augmenta la demanda per doblar pel·lícules, sèries i documentals catalans al castellà amb accent llatí”, afirma aquesta jove. De moment, diu que “em costa llançar-me a parlar català, però vull fer-ho per adaptar-me al país i relacionar-me amb la gent del meu entorn”.Per la seua part, Egde Villalobos, de 52 anys i tècnic superior en informàtica, també té al cap l’horitzó professional a l’hora d’aprendre català. Fa tres anys que el seu fill gran viu a Espanya. Aquest veneçolà va venir fa deu mesos de visita, juntament amb la seua dona, Inmaculada, i el seu fill menor, però van decidir quedar-se a viure aquí a Lleida. De fet, la seua dona també s’ha apuntat als cursos de català del Consorci i ell assegura que “em motiva estudiar català, a la meua edat és com un repte”.Villalobos comenta que el seu fill petit, que estudia a l’institut, “s’ha adaptat molt bé a la llengua i la cultura catalana; a mi em costa més, sobretot l’ortografia, però practico amb ell i amb la meua dona de forma habitual a casa”. De natura optimista, creu que “com més llengües dominis, més portes obertes tindràs en la vida i en el món laboral de Lleida”. Això sí, va haver de practicar l’optimisme per inscriure’s als cursos del Consorci: “Vaig intentar apuntar-m’hi el desembre de l’any passat per al primer trimestre d’aquest 2024, però no vaig aconseguir plaça fins ara, al setembre.” Però en definitiva, l’experiència ara és molt bona i, donant mostra dels seus progressos, conclou que “cal anar a poc a poc”.

«Ens obrirà més portes laborals»

En l’última dècada, el nombre d’alumnes inscrits a Lleida gairebé s’ha doblat, fins a vorejar els 4.000 el 2023. De fet, la tendència de matrícules d’aquest trimestre confirma que se superaran. Només va punxar el 2020 per la pandèmia de la covid.

«Els cursos bàsics són gratuïts»

❘ guissona ❘ Fatunia va arribar fa 6 mesos a Guissona amb el seu marit i el seu fill. Explica que “estudio català per poder entendre la gent del país i per trobar feina”. Amb tot, comenta que les classes de català li han servit també per conèixer gent nova i començar a fer amics. Està molt satisfeta de les classes, tant del seu professor, Jordi, com de l’ambient que s’ha creat entre els companys d’aula: “Guissona és una població on conviuen gent molt diferent, de moltes cultures”.Explica que aprendre català no li resulta complicat ja que coneix bé el francès, que “és molt semblant al català”. A la seua classe són uns 15 estudiants, la majoria senegalesos i també hi ha un libanès i dos joves sud-americanes.La Segarra no té ara per ara problemes de places presencials de català. Guissona és la població amb més nombre d’estudiants. Es van programar en el primer trimestre 3 cursos dels qual només se’n va poder omplir dos, amb uns 30 alumnes. A Sant Guim i Cervera es va programar un curs, si bé en el cas de la capital de la comarca per al segon trimestre hi ha llista d’espera. També s’ofereix un curs online per a no catalanoparlants. La responsable del Consorci a la comarca, Mercè Viladrosa, revela dos casos singulars: el d’una jove de Colòmbia, que vol venir a Catalunya a treballar, i el d’una monja de clausura d’Amposta, que utilitza el servei pel seu interès per la cultura catalana.

Número d’inscrits al CPNL de Lleida Tendència a l’alça tan sols frenada per la covid

