Adeu al subsidi per a majors de 52 anys: el SEPE anuncia qui deixarà de rebre aquesta ajuda

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha introduït una nova mesura que beneficiarà els treballadors més grans de 52 anys en situació d’atur. A partir d’ara, aquells que hagin cotitzat almenys sis anys podran accedir al subsidi d’atur, un ajut econòmic que els permetrà percebre una prestació mensual fins que es jubilin. Aquesta mesura sorgeix com a resposta a les creixents dificultats d’ocupació a què s'enfronten els majors de 52 anys, els quals sovint tenen més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral a causa de factors d’edat i discriminació laboral.

El subsidi per a persones més grans de 52 anys és un dels ajuts més generosos del SEPE, oferint als beneficiaris una quantitat mensual d’uns 480 euros, la qual cosa correspon al 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Aquest subsidi es manté fins que el beneficiari compleixi l’edat de jubilació, i el més significatiu és que cotitza per a la pensió contributiva, la qual cosa suposa un benefici addicional per als treballadors en termes de seguretat social a llarg termini. Aquesta ajuda és especialment important per als qui, a causa de la seua edat, han perdut la seua feina i tenen poques possibilitats de trobar un nou lloc de treball abans d’arribar a la jubilació.

Tanmateix, l’accés a aquest subsidi no està disponible per a tots els treballadors majors de 52 anys. Per poder accedir a aquesta ajuda, els sol·licitants han de complir certs requisits específics. En primer lloc, han d’haver cotitzat almenys sis anys al Sistema de la Seguretat Social, però aquestes cotitzacions han d’haver estat realitzades sota determinats règims. Els treballadors que hagin cotitzat en el Règim General de la Seguretat Social, el Sistema Especial Agrario, el Règim de Treballadors del Mar, o aquells amb un contracte de formació són els únics que podran accedir a aquest subsidi. D’altra banda, els treballadors que hagin cotitzat exclusivament en el Règim Especial de Treballadors Autònoms no podran beneficiar-se d’aquesta ajuda, encara que el Govern està avaluant la possibilitat d’incloure aquest col·lectiu en el futur.

A més de complir els requisits de cotització, els sol·licitants han d’estar aturats i registrats com a demandants d’ocupació al SEPE. També han de complir un límit d’ingressos, no podent superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, la qual cosa el 2024 equival a uns 850 euros mensuals. Un altre requisit important és haver cotitzat almenys 15 anys per a la jubilació, dels quals dos han d’haver estat dins dels últims 15 anys. A més, de manera addicional, el SEPE estableix una sèrie d’obligacions per als beneficiaris que, en cas de no ser complertes, poden comportar sancions. Aquestes sancions van des de lleus fins greus, i les faltes greus podrien resultar en la suspensió del subsidi entre tres i sis mesos. En cas de reincidència, el SEPE podria retirar l’ajuda de manera definitiva, el que fa encara més important complir totes les obligacions establertes.

Aquest subsidi és una eina important per donar suport als treballadors majors de 52 anys que es troben aturats, proporcionant-los un alleujament econòmic mentre busquen noves oportunitats laborals o s’atansen a la jubilació. No obstant, és fonamental que els sol·licitants compleixin tots els requisits establerts per evitar qualsevol tipus de problema administratiu o pèrdua de la prestació.